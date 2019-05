Liliana Abud vuelve a actuar gracias a su hija

Liliana Abud aceptó regresar a su faceta como actriz en el programa de comedia Julia vs. Julia cuyo guión es de su hija Paula Rendón. Esta es la primera vez que se ve involucrada en un proyecto de comedia

“Sí, me llevó casi tres décadas volver a actuar en televisión. Evidentemente el elenco fue clave, muy importante para aceptar, y lo segundo es que los libretos de Paula Rendón me atraparon y no porque sea mi hija, independientemente de eso, tan sólo al leer los tres primeros episodios me moría de la risa y más cuando estaba dramatizando mi personaje”, describió.

En Julia vs. Julia hace el papel de Carmen, mamá de Julia Montemayor, una famosa actriz interpretada por Consuelo Duval, que por una mala actitud se convierte en Lady Televisa.

“Carmen, es exótica y estrambótica, nunca se quita las películas. Ella quiere salir, también en la televisión, quisiera tener la misma fama que tiene Julia y se siente su creadora. Es un papel muy divertido que hace combinaciones extrañísimas de ropa y accesorios. Según ella va de lo más elegante por la vida, no tiene ningún complejo y se siente superior a quien sea”.

Liliana comentó que al principio tuvo miedo de hacer comedia, pero definitivamente me gustó porque en Julia vs. Julia se maneja un tono fársico, "eso facilita más hacer a Carmen”.

La actriz describe su personaje como una madre que siempre trató de educar a su hija como una dama, "pero nunca como una Lady Televisa. En ella, siempre tuve grandes planes, sin embargo, al verla con sus mayúsculos desplantes tras varios años de trayectoria, mis grandes sueños, mis grandes aspiraciones, se fueron al traste. Dejó de ser la luminaria de Latinoamérica. Y ahora está siendo infeliz, con su mal genio, que me echa todo para abajo”, abundó.

Este proyecto de 13 capítulos no alejará a Liliana Abud de su desempeño como guionista, al que se ha dedicado desde hace más de 30 años.

A nueve años del éxito taquillero No eres tú, soy yo de Alejandro Springall, con quien hizo la adaptación cinematográfica como coescritora, confirma que vuelve a reunirse con el cineasta para crear una segunda película del género melodramático, cuyo contenido, “es totalmente diferente, de algo que se ha visto poco en México y que ya estamos escribiendo el guion”.

Del cineasta Alex Springall, guionista de Santitos, Morirse está en hebrero, La delgada línea amarilla, reconoció que sus trabajos fílmicos son de éxito y premiados e informó que “como productor ahora está nominado al Ariel 2019 por el documental cinematográfico de Ayotzinapa, el paso de la tortuga, realizado también por Bertha Navarro, Guadalupe Meza y Mónica Navarro”.