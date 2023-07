Mariana Ochoa, Érika Saba y Lidia Ávila, de OV7, cortan el listón inaugural de Disney On Ice

En compañía de sus respectivos hijos, Mariana Ochoa, Érika Saba y Lidia Ávila del grupo OV7, fueron las madrinas del corte del listón inaugural de la temporada 2023 del nuevo espectáculo musical y en patines Disney On Ice Frozen y Encanto en el Auditorio Nacional.

Luego de darles la bienvenida a las integrantes de OV7, tras la breve ceremonia con la que arrancó la primera de 48 funciones en el Coloso de Reforma, Lidia Ávila tomó la palabra.

“Muchísimas gracias, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes Disney On Ice ha sido parte de nuestras vidas y nos sentimos muy honradas de que nos hayan invitado como madrinas de la temporada. Va a ser una larga temporada y no hay pretexto para no venir. De verdad gracias por tomarnos en cuenta y hacernos el honor”, expresó.

Mientras que Érika Saba comentó que este espectáculo “representa unión, familia, diversión, imaginación y sobre todo mensaje, porque al ver cada una de sus películas y shows en vivo, nos deja algo nuevo y diferente. Mis papás a mí me llevaban a verlo, luego yo llevaba a mis hermanas y ahora traigo a mi hijo, esto me hace poner chinita la piel y seguramente a ustedes también, porque han pasado por lo mismo”.

Mariana Ochoa, al tomar el micrófono se dirigió a los poco más de siete mil 500 espectadores que acudieron a la primera función: “Estoy feliz porque son dos películas que me encantan, al igual que mi hija Valentina, de Fozen, el escuchar a Elisa y Anna con sus canciones que son preciosas, nos emociona, igual que ver por primera vez en hielo la historia latina Encanto. Y estoy feliz porque año con año venimos con Disney On Ice, para OV7 y para mi familia es una tradición”.

La temporada 2023 de Disney On Ice, con los anfitriones Mickey, Minnie Donald y Goofy, cuenta con 54 artistas patinadores, de los cuales cuatro son mexicanos.

Antes del corte de listón se dio la alfombra roja con estrellas del entretenimiento como Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Natalia Alcocer, Julio Camejo, Marlene Favela, Ulises de la Torre y Plutarco Haza.