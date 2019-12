Miguel Inzunza, 20 años de navegar en la canción de autor

Si algo puede asegurar Miguel Inzunza es que cuando inició su carrera como cantante, nunca se imaginó hacia dónde se dirigiría.

Hoy, el cantante celebra 20 años de carrera, un camino que él mismo equipara con "un viaje a bordo de la canción, a bordo del sueño de empuñar la canción como un medio de comunicación, como un instrumento para transmitir ideas, y como un factor de sanación inclusa nivel existencial", dice en entrevista.

Para Inzunza, este viaje a bordo de la canción es también como el recorrido de un "trotamundos", que le ha permitido "conocer países y llenarme los ojos y oídos de belleza. En estos 20 años lo más enriquecedor no ha sido encontrar el punto donde me encuentro, sino todo el viaje que me ha tocado vivir en ese tiempo".

Para celebrarlo, el cantautor y creador de temas como Ay!, soledad, Se busca y Por si no te vuelvo a ver ofrecerá esta noche un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

"Es una oportunidad para hacer un repaso por mi carrera y por muchos de los momentos que me han traído hasta acá, de resistir, de viajar y hacer canciones, vivir de la música, un sueño realizado".

Pero es también para Miguel Inzunza el momento de reunir a los cómplices que lo han acompañado durante este recorrido, por eso es que tendrá como invitados a una gran cantidad de "artistas infiltrados", como él los llama.

"Son amigos entrañables como mi hermano Pavel Núñez y Bernardo Quezada. También va a tocar conmigo Miguel Núñez, pianista de Pablo Milanés; Luis Quintana, Nacho y Sánchez, integrantes de Los Claxons, Laura Murcia y Rafa Mendonza. Va a ser un concierto entrañable".

Con la intención de que este concierto quede en la memoria de sus seguidores, el cantautor afirmó que grabarán este show para después ser lanzado en un material discográfico.

Aunque pareciera que 20 años son suficientes, para Miguel Inzunza esta celebración es sólo el inicio de lo que viene en su camino en la música.

"Ahora estoy en un punto de reinvención interna como artista. La única certeza que tengo en estos momentos es que este viaje tiene que ser placentero", concluye el artista.