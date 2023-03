My kind of country busca a la nueva estrellas del género

El sol se asoma entre las dunas del desierto, el calor derrite las imágenes, una rodamundos recorre la arena y entre la polvareda, se escuchan los primeros acordes de una guitarra. El banjo se sobrepone y una armónica lo hermana todo. Ahí, en el lugar más caluroso de Nashville, nace la música country.

La hemos escuchado miles de veces en las películas western más famosas, la música country puede ejecutarse durante un clásico y romántico desayuno americano en una cantina o dejando atrás el jugo de naranja, los besos y el pan tostado para musicalizar la entrada de un duelo pistolero entre dos vaqueros. Sin embargo, desde su nacimiento como resultado de una combinación entre la música folclórica europea- irlandesa y el góspel-blues afroamericano, el género ha evolucionado de manera sorpresiva y se ha abierto camino en diferentes países. Es por esto que ha nacido la serie “My kind of country”, un programa de concursos que busca romper las barreras y los estereotipos que se tienen sobre la música country, demostrándonos qué tan importante es el género y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo.

En conferencia de prensa para presentar el nuevo show, los artistas Orville Peck, Mickey Guyton, y Jimmie Allen, aseguraron que la música country a pesar de ser demeritada muchas veces como un género menor, es un estilo importante, ya que “la música country es fundacional”, comenta la artista Mickey Guyton, quien fue nominada a un Grammy. Mickey también aseguró entre risas que su asesoría en el programa la ha invitado a buscar la mejora personal día con día.

“El show más que ser un programa de competencia como los que hemos visto anteriormente, es un programa en el que buscamos guiar a los artistas y por qué no, crecer junto a ellos”, comenta Orville Peck, uno de los rostros más enigmáticos del country, ya que es conocido por usar una máscara del El llanero Solitario que le cubre toda la cara. Peck, aún teniendo una voz que revive a los fantasmas del western tradicional y confluye el indie rock con la iconografía country de la década de los cincuenta, defiende la evolución del género “El country tendrá siempre muchas versiones alrededor del mundo”. comenta. “Por esto My kind of country va más allá de su cuna en Estados Unidos.”

“Mi música country” es la traducción al español del nuevo show, sin embargo el título original “My kind of country” presenta un juego de palabras, “mi tipo de country- mi tipo de país” es una invitación a pensar el género más allá de los límites geográficos que la vieron nacer, más allá de los bares vaqueros y los pistolazos. Más allá de la hegemonía. “No hay género o color, sólo artistas con ganas de contar algo, incluso en este panel ahora mismo, los blancos son minoría” comenta Mickey mientras ríe junto a Jimmie Allen y miran a Orville.

“Todo el mundo puede tocar música country mientras tenga algo que decir”, comenta Jimmie Allen, quien ganó en el 2021 el Country Music Association Award al nuevo artista del año, siendo el segundo artista negro en ganarlo desde Darius Rucker en 2009.

“Como artista lo mejor es no temer a ser vulnerables antes de buscar ser exitosos o empleables, buscar siempre la sinceridad en nuestra interpretación” comenta Mickey, “Confiar en tu instinto, es la clave para destruir los nervios, domina el primer verso y el coro y ya estarás del otro lado”, afirma. Los jurados están llenos de consejos para cada uno de los competidores, además de que el ganador recibirá un premio de Apple Music que cambiará su carrera para siempre.

Para visitar los calurosos y dulcificados acordes del country sólo tienes que prepararte para entrar en el mundo del western y sintonizar “My kind of country”, en Apple TV+.