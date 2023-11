Noel Gallagher, Lumineers y Breeders encaminan el cierre del Corona Capital 2023

Noel Gallagher y su banda High Flying Birds ofreció un show mágico, según testimonios de algunos asistentes. En su presentación de este domingo en el último día del Corona Capital 2023, la agrupación se lució con temas como “We’re gonna get there in the end” y “In The Heat Of The Moment” en un inicio.

“Gracias, Ciudad de México. Nosotros somos High Flying Birds y espero les guste este show que traemos”, dijo Gallagher sobre el escenario.

“The dead of you and me” y “If I Had a gun” fueron los temas que completaron parte del setlist que ofrecieron sobre el escenario principal del Corona.

Noel Gallagher y su banda High Flying Birds fue uno de los espectáculos de la recta final del Corona Capital 2023. / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Previamente, The Lumineers hicieron lo propio y congregaron a miles de fanáticos en el escenario Vans. Hubo algunos que corearon los temas, otros que fueron para presenciar la gran convocatoria del grupo formado en Denver, Colorado.

Desde 2005 comenzaron su camino y hoy, el éxito de sus canciones ha hecho que se pase de generación en generación.

El grupo sorprendió con canciones como “Ho hey”, “Where we are”, “AM Radio” y “Brightside”.

El público, en su mayoría, ha disfrutado del evento. Poco a poco se despiden de esta edición y se alistan para ver los actos estelares a cargo de Pet Shop Boys y The Cure.

Claro, sin dejar de lado las propuestas de D4VD, Zhu, Gracie Abrams (quien ha abierto los shows de Taylor Swift), Sleater Kinney y The Breeders, estos últimos interpretando “Hag”, “I just wanna get along” y “Walking with a killer” en el escenario Corona.