Nomadland y The Crown triunfan con la crítica

En medio de chascarrillos sobre la cuarentena y algunas fallas de conexión, se celebró de manera híbrida la 26° entrega de los Critics Choice Awards, donde la serie The Crown y la cinta Nomadland se coronaron como las grandes vencedoras de la noche, con cuatro premios cada una.

“Soy la única persona que no usa pantalones para correr”, señaló a manera de broma el conductor Taye Diggs, quien presidió el evento por tercer año consecutivo. Durante la velada predominaron los chistes sobre las actividades que ha hecho la gente en durante el confinamiento y los momentos incómodos durante las reuniones virtuales.

Pero también se reconoció el papel que jugaron, tanto el cine como la televisión, para hacer más ameno este año. “Su talento ha sido un regalo y un escape en estos tiempos difíciles”, dijo el actor Tony Hale, antes de presentar el premio a Mejor Actor en Serie de Drama.

La presentadora Chelsea Hadler, quien entregó el premio de Mejor Talk Show a Late Night con Seth Myers, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la inclusión. “Cuando haces espacio para mujeres y personas de color, ningún hombre blanco se queda fuera. Hay oportunidad para todos”, expresó.

Pese a que todos los nominados se conectaron vía remota, el evento no estuvo exento de momentos emotivos, tal fue el caso de Alan Kim, quien a sus 8 años ganó el premio como Mejor Actor Joven, por su actuación en Minari (que también ganó como Mejor Película Extranjera), rompió en llanto en medio de su discurso de agradecimiento. “No puedo creer que gané este premio”, expresó entre lágrimas.

En cine Nomadland de Chloé Zhao triunfó como Mejor Película, Mejor Directora, Mejor Guión Adaptado y Mejor Fotografía. La segunda cinta con más galardones fue La madre del blues, que ganó como Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor Actor para el fallecido Chadwick Boseman.

Su esposa, Taylor Simone, aceptó el premio en su nombre. “Para todos los que conocíamos a Chad es muy difícil encontrar un sentimiento de celebración, aun con lo orgullosos que nos sentimos, pero su trabajo lo merece”, apuntó. “Nuestra sociedad está muy lejos de ser maravillosa, pero las semillas que plantaste se convertirán en un bosque. Gracias Critics Choice y gracias Chad”.

Carey Mulligan obtuvo la categoría de Mejor Actriz por Hermosa venganza, mientras que Maria Bakalova y Daniel Kaluuya ganaron como Mejor Actriz y Actor de Reparto. Pese a tener la mayor cantidad de nominaciones (seis), Mank únicamente se llevó la de Mejor Diseño de Producción.

En el rubro de audio y efectos, Soul fue reconocida como Mejor Banda Sonora, y el tema Speak now de la cinta Una noche en Miami fue la Mejor Canción. La cinta de Christopher Nolan, Tenet, se quedó con el premio a Mejores Efectos Visuales.

En televisión The Crown se alzó como la máxima ganadora con cuatro premios: Mejor Serie de Drama, Mejor Actor y Actriz de Drama para Josh O´Connor y Emma Corrin, respectivamente; y Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama para Gillian Anderson.

La comedia Ted Lasso le siguió con tres premios: Mejor Comedia, Mejor ACtriz de Reparto en Serie de Comedia para Hannah Waddingham, y Mejor Actor de Comedia para Jason Sudeikis, quien repitió su look casual de sudadera que usó en los Globos de Oro.

“Quiero agradecer a mis hijas y a su madre Olivia (Wilde), que tuvo la idea de hacerlo como una serie de televisión, y vaya que tenía razón”, indicó el actor.

Catherine O´Hara fue seleccionada como Mejor Actriz de Comedia por Schitt´s Creek, mientras que su compañero de elenco Daniel Levy ganó la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia.

Gambito de Dama arrasó nuevamente al llevarse las categorías Mejor Serie Limitada y Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para Televisión para Anya Taylor Joy.

El premio See her le fue otorgado a Zendaya, quien ha triunfado con exitosos proyectos como Euphoria, Malcon y Marie, Spiderman: Homecoming y El gran showman.

“Siempre que pienso en cosas que decir, lo único que pienso es la gratitud. Siempre me viene a la mente esa palabra, especialmente por el año que tuvimos, seguir siendo agradecida con la gente en mi vida. No estaría aquí sin las grandes mujeres que me han forjado el camino”, dijo la actriz.