Omar Chaparro y Netflix rinden homenaje a Pedro Infante con serie

Para Omar Chaparro no ha sido fácil abrirse camino ahora que ha incursionado en Estados Unidos buscando oportunidades como actor. Sin embargo, el tiempo parece estar dando frutos, pues en ahora ha podido internacionalizarse con el trabajo que está haciendo en Netflix, comenzando por el proyecto ¡Nailed It! México que recién estrenó y la próxima filmación de una cinta para esta misma plataforma.

“En marzo empiezo a filmar una película para Netflix que se va a estrenar en Navidad en más de 240 países, eso una oportunidad sin lugar a dudas”, adelantó el actor a El Sol de México, en referencia a Como caído del cielo, una historia inspirada en la música de Pedro Infante donde trabajará con Ana Claudia Talancón y será dirigido por Pepe Bojórquez (Más sabe el diablo por viejo).

Para el actor, trabajar con Netflix no es un paso que le faltaba en su carrera, “pero sin lugar a dudas llegó en un muy buen momento”. Y es que luego de 15 años de mantener una exclusividad con Televisa, Omar Chaparro radica en Los Ángeles, donde “nos fuimos a picar piedra, yendo a juntas, haciendo castings, audiciones se abría una ventana, se cerraba una puerta, no pasaban las cosas”, explica.

Pero este no es el primer proyecto que Chaparro tiene ahora con Netflix, pues el viernes pasado estrenó la versión mexicana de ¡Nailed It!, en la que regresa a sus orígenes no sólo como conductor, sino también en el ámbito gastronómico. “Por muchos años trabajé en la cocina y también como conductor en esta onda de improvisar y agarrar la onda al hilo. Ambas cosas se juntaron en este concepto”.