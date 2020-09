La actriz Alejandra Beffer acusa a Chabelo de ¡acoso sexual!

La actriz Alejandra Beffer acusó a Xavier López “Chabelo” de acoso sexual y de ser prepotente, asegurando que tuvo dos incidentes con el ex conductor de televisión.

En entrevista para una revista de espectáculos, Beffer contó que admiraba mucho a “Chabelo”, sin embargo cuando tenía ocho años acudió al centro de convivencia infantil en Chapultepec y tuvo un encuentro nada positivo con el exconductor.

Al ver a su ídolo, se acercó pero él se portó de manera déspota y grosera, ''No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo, me dijo ‘Pin… escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin...'', relató la conductora.

Según la versión de la conductora, en 1995 volvió a encontrarse con Chabelo en un casting para el programa La Cuchufleta, organizado por el comediante.

Alejandra relató que el conductor le hizo “propuestas grotescas” luego de que ella le mostrará sus fotos.

''Le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire'', indicó Beffer.

Asimismo, recordó que salió del lugar y lloró por lo sucedido, reiterando que sus declaraciones son ciertos.

“Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara”, concluyó.