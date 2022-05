Amber Heard sorprende al hablar perfecto el español

Más allá del juicio que enfrenta Amber Heard ante Johnny Depp, la actriz tiene una carrera en Hollywood de casi 20 años y hay muchos aspectos de su vida que han sido opacados por su fracaso matrimonial con el famoso actor.

Uno de ellos que ha asombrado es el casi perfecto español que habla la actriz de 36 años y así lo demuestran los videos de varias entrevistas que le hicieron durante la promoción de Aquaman, en 2018, y que resurgieron estos días a propósito de la polémica por el juicio con Depp.

Incluso los reporteros se sorprendían al saber que habla y entiende muy bien el español, pues en ningún momento detuvo las entrevistas o quiso hablar en inglés.

En una entrevista con la periodista española Rosa Gamazo, Amber comienza a hablar en castellano al expresar un cumplido por la blusa que llevaba la comunicadora y así se siguió, no habló inglés.

Además, tocó el tema del empoderamiento femenino gracias al personaje de Mera: “es una mujer de armas tomar, es fuerte, inteligente y me encanta que tiene una parte muy importante e independiente".

Igualmente, Amber hizo mención al movimiento Me Too, luego que Gamazo le preguntó por el moño color naranja que llevaba como apoyo a las mujeres que sufren de violencia: “Es un problema grave, mundial, y no importa dinero, religión, ni clase, todos los niveles resultan afectados. Necesitamos empezar a llamar la atención".

Cabe recordar que el motivo que enfrenta a Jonnhy Depp y Amber Heard en los tribunales es porque la actriz escribió en The Washington Post, en 2018, que fue víctima de violencia sexual, lo que originó la demanda del protagonista de Piratas del Caribe para demostrar que son difamaciones.

Cuestionada en otra entrevista por el buen español que practica, Heard explicó que se debe a que es originaria de Texas y siempre ha tenido contacto con los latinos.

“No tenemos ningún traductor, tienes un español impecable”, le expresó la presentadora.

Su noviazgo con Valentino Lanús

Dentro estas “sorpresas” alrededor de Amber Heard, los fans recordaron que sostuvo una relación con el actor mexicano Valentino Lanús hace más de 16 años.

El protagonista de las telenovelas juveniles de Televisa, de 31 años, conoció a la actriz gracias a un amigo en común. Ella apenas tenía 20 años y comenzaba su carrera en Hollywood en las cintas Friday Night Lights, Drop Dead Sexy y North Country.

Ahora se entiende que el lenguaje nunca fue un problema en su noviazgo que solo duró 10 meses y decidieron tomar caminos separados porque Amber quería enfocarse en su carrera.

En febrero de 2015, Amberd Heard y Johnny Depp se casan, para separarse 15 meses después y firmar el divorcio en enero de 2017, pero comenzaría otro capítulo lleno de acusaciones y demandas.