Así es como Justin Bieber declara su amor a Hailey Baldwin y confirma su compromiso

Luego de que se diera la sorpresiva noticia del compromiso de Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin, ha sido el propio cantante quien quiso confirmar de manera oficial las buenas nuevas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el también intérprete de "Sorry" escribió un romántico mensaje dedicado a su futura esposa, acompañado de dos fotografías, donde dejó en claro que el compromiso va en serio y expresando el gran amor que siente por ella, asegurando que es la mujer de su vida.

Was gonna wait a while to say anything but word travels fast, listen plain and simple Hailey I am soooo in love with everything about you! So committed to spending my life getting to know every single part of you loving you patiently and kindLY. I promise to lead our family with honor and integrity letting Jesus through his Holy Spirit guide us in everything we do and every decision we make. My heart is COMPLETELY and FULLY YOURS and I will ALWAYS put you first! You are the love of my life Hailey Baldwin and I wouldn’t want to spend it with anybody else. You make me so much better and we compliment eachother so well!! Can’t wait for the best season of life yet!. It’s funny because now with you everything seems to make sense! The thing I am most excited for is that my little brother and sister get to see another healthy stable marriage and look for the same!!! Gods timing really is literally perfect, we got engaged on the seventh day of the seventh month, the number seven is the number of spiritual perfection, it’s true GOOGLE IT! Isn’t that nuts? By the way I didn’t plan that, anyways My goodness does feel good to have our future secured! WERE GONNA BE BETTER AT 70 BABY HERE WE GO! “He who finds a wife finds a good thing and obtains FAVOR from the Lord!” This is the year of favor!!!! Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 9 de Jul de 2018 a las 3:14 PDT

Aquí el mensaje:

"Iba a esperar un poco para decir algo pero las palabras viajan rápido. Escucha, directo y sencillo: Hailey, estoy enamorado de todo lo que eres. Estoy comprometido a pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de ti, para amarte con paciencia y cariño. Prometo liderar nuestra familia con honor e integridad, dejando que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que haremos y en cada decisión que tomemos.

Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré primero. Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no quisiera estar con nadie más. Me haces ser mucho mejor y nos complementamos demasiado bien. No puedo esperar a que llegue la mejor temporada de mi vida.

Es gracioso pero a tu lado ahora todo parece tener sentido. Lo que más me emociona es que mis pequeños hermanos pueden ver a otro saludable y estable matrimonio y que busquen lo mismo. El tiempo de Dios es literalmente perfecto, nos comprometimos en el día siete del mes siete. El siete es el número de la perfección espiritual. Es verdad, búscalo en internet, ¿no es eso loco?

Por cierto, yo no lo planeé así. De todas formas, se siente bien tener nuestro futuro asegurado. Estaremos mejor a los 70. ¡Aquí vamos! ‘Aquel hombre que halla esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor".

¿Así o más claro? Dicho lo anterior, Bieber pone fin a su soltería, donde anteriormente se le involucró con Sofia Richie (hija de Lionel Richie) e incluso tuvo un reencuentro con el que sus fans suponían era 'el amor de su vida', Selena Gómez y con la que aseguraban iba a pasar el resto de sus días. ¡Error!

Con esto es un hecho que la era de "Jelena" a llegado a su fin, lo sentimos 'beliebers'.