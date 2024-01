¿Qué une a Margot Robbie con Silvia Navarro? Comparan los desaires a sus actuaciones

¿Qué tienen en común las actrices Margot Robbie y Silvia Navarro? A pesar de las distancias que hay entre la australiana y la mexicana, los nombres de ambas se volvieron tendencia en las redes sociales, debido a una comparación que se hizo entre las estrella por parte de los usuarios, quienes no perdonaron que las hayan hecho menos en destacadas premiaciones, y en esta nota te explicamos bien los detalles.

Celebridades Ryan Gosling se lanza contra los Oscar por desaire a Margot Robbie y Greta Gerwig

Y es que, Robbie de 33 años de edad, se convirtió en la sensación de 2023 al protagonizar la película Barbie, misma que volvió a figurar en la internet, luego de que se dieran a conocer este martes las nominaciones a los Premios Oscar 2024.

En este sentido, fue como el nombre de la intérprete de la muñeca más famosa del mundo, fue ignorada por la Academia en la categoría de Mejor actriz, algo que molestó a gran parte de sus seguidores, sobre todo por sí ser tomada en cuenta en los Globos de Oro.

Y aunque a simple vista no tienen mucho que ver ambas actrices, en redes consideran que Margot Robbie tiene algo en común con Silvia Navarro, de 45 años de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margot Robbie (@margotrobbieofficial) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvia Navarro (@silvianavarroyya)

Esta es la razón por la que relacionan a Margot Robbie con Silvia Navarro

Todo se originó con las nominaciones a los Premiso Oscar que se dieron a conocer la mañana de este 23 de enero, mismas en las que, a pesar de que Barbie fue una de las cintas más taquilleras de 2023 y acumuló nominaciones y algunos galardones, Margot Robbie no fue considerada como nominada a Mejor Actriz, esto pese a que Ryan Gosling está en la terna de Mejor Actor.

Fue así como, la impotencia de no ver a la famosa competir por una de las estatuillas doradas, pese a mostrar en la cinta a un personaje empoderado y nada banal, hizo recordar a muchos a Silvia Navarro, quien tampoco fue elegida para una entrega de premios, pero años atrás.

Ante esto, algunos recordaron cuando en 2015, la mexicana formaba parte de la telenovela “Mi corazón es tuyo”, misma que obtuvo 11 nominaciones para una reconocida edición de premios que otorgó una revista de circulación nacional.

Margot Robbie debe sentir lo mismo que sintió Silvia Navarro con Mi corazón es tuyo.

La telenovela se llevó 11 nominaciones a los Premios TvyNovelas, incluyendo a Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados, Paulina Goto y Juan Pablo Gil... pero no Silvia Navarro. pic.twitter.com/cClcPxlbS3 — Edgar Apanco (@elapanco) January 23, 2024

En aquel tiempo, lo que llamó la atención de muchos, fue que mientras el melodrama arrasó con las nominaciones, ninguna estuvo enfocada al rubro de Mejor Actriz Protagónica.

Lo que originó la tendencia fue un tuit que circuló en la cuenta de X, del usuario Edgar Apanco, quien comparó a ambas actrices.

“Margot Robbie debe sentir lo mismo que sintió Silvia Navarro con Mi corazón es tuyo. La telenovela se llevó 11 nominaciones a los Premios TvyNovelas, incluyendo a Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados, Paulina Goto y Juan Pablo Gil... pero no Silvia Navarro”, escribió.

Al parecer, la comparación que el usuario hizo entre Margot Robbie con Silvia Navarro fue algo con los que más internautas estuvieron de acuerdo y lo externaron a través de varios comentarios, aunque hubo algunos que mencionaron que no tenía nada que ver ambas entregas de premios.

“Margot Robbie y Silvia Navarro siendo la misma persona, pero en diferentes universos. Guapas, talentosas, las mejores actrices de su generación, pero increíblemente subvaloradas”, “De que en este mundo telenovelero (y de películas) hay injusticias, las hay”, “Yo no supero que Silvia Navarro no haya ganado el TVyNovelas por Caer en Tentación”, “Perdona pero no es comparable el tremendo trabajo actoral de Margot Robbie en Barbie con el de una novelucha de Silvia N… hay un mundo de diferencia”, “Definitivamente Injusto. Que si Silvia Hubiera Sido Nominada Ella Hubiera Salido Ganadora y No Adriana Louvier” y “El Papel de Margot fue Hermoso” fueron algunas de las respuestas.

Publicado en El Sol de Puebla