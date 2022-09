Broma subida de tono y un deslumbrante Valentino: Zendaya se roba la noche en los Emmy

La ceremonia de los Emmy es uno de los eventos más esperados del año, en esta edición celebrada en los Ángeles, California, de entre todas las celebridades Zendaya se llevó todas las miradas y no fue solamente por llevarse un galardón.

HBO arrasó en las premiaciones con la miniserie The White Lotus, pero cuando fue el momento de Euphoria, la protagonista de esta serie se vio en un momento vergonzoso gracias al presentador Kenan Thompson.

Uno de los principales que dieron vida a la serie de televisión Kenan y Kel no dejó pasar la oportunidad para unir a la actriz y a Leonardo DiCaprio en una broma un poco subida de tono.

“Zendaya acaba de cumplir 26 años la semana pasada, feliz cumpleaños, Zendaya. Tiene 26 años. Es una edad extraña en Hollywood, todavía puedes interpretar a una adolescente, pero ahora eres demasiado mayor para Leonardo DiCaprio”.

La broma hizo que Zendaya se escondiera entre sus manos mostrándose visiblemente apenada mientras alrededor se escuchaban las risas.

El comentario llegó debido a los recientes rumores sobre los gustos por mujeres que tiene Dicaprio, ya que terminó su relación con la modelo Camila Morrone luego de cumplir 25 años, lo que da a entender que el actor no mantiene relaciones con mujeres mayores a esa edad.

Sin embargo, este incidente no opacó el gran éxito de Zendaya que se llevó el Emmy a Mejor actriz de serie dramática por su papel de Rue.

El deslumbrante Valentino

La otra razón por la que la actriz se robó la noche fue por su espectacular aparición en la alfombra roja y el atuendo que portó.

Se trata de un Valentino color negro con corte princesa y un escote strapless, un look que la hizo lucir elegrante en contraparte con los oufits vintage que usualmente Zendaya usa, pero que va de acuerdo con la carrera de la artista, pues es la musa de la marca italiana.

Este fue el Valentino que usó en la alfombra roja. Foto: Reuters

Su peinado al mismo estilo que su vestido con un aire setentero que acompañó de una diadema satinada igualmente en color negro.