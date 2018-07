"Yo no dije que me iría de México si ganaba AMLO", Galilea Montijo se defiende

La conductora y actriz Galilea Montijo negó haber declarado que se iría del país en caso de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de México durante las recientes elecciones.



“No veo el video en el que yo diga eso. Es una nota falsa y me da mucha tristeza que la gente no tengamos criterio propio para cuando vas a ofender a alguien. Primero hay que investigar si realmente se dijo, porque es muy triste que el de adelante diga a la derecha y toda la fila se va a la derecha”, comentó Montijo.

Yo no se de encuestas no estadísticas, solo se que necesitamos PAZ ¿ tú que quieres para México? — Galilea Montijo (@GalileaMontijo) 1 de julio de 2018

Tras ser víctima de infinidad de ofensas mediante las redes sociales, la presentadora del programa televisivo “Hoy” sostuvo que no milita en ningún partido y tampoco le gusta hablar de política.

Mi esposo (Fernando Reina) tiene amigos en todos los partidos y yo lo acompaño a donde él me diga; sobre todo si hay actos benéficos, porque siempre lo he hecho y más con los abuelitos.

Galilea Montijo dijo que dicha información provino de una revista de circulación nacional a la que pidió derecho de réplica y se lo negaron.

Me dijeron que no, que los representantes legales no me iban a dar ese derecho porque la culpa era del reportero, que si quería proceder legalmente lo hiciera en contra de él, cosa que no haré porque no está bien que el medio te aviente y se quiera lavar las manos.

Hace más de una década Galilea Montijo fue pareja sentimental del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y tras el triunfo de éste como gobernador del estado de Morelos, respondió: “mi hijo ya se va a casar, ya soy abuela, ya superé eso”.

La mañana de este domingo la conductora asistió a la alfombra roja de la película “Hotel Transylvania 3” en la que hace el doblaje de voz al personaje “Ericka”. También llegaron Violeta Isfel, Ignacio López Tarso, Pedro Sola y Mauricio Castillo, entre otros.

Estoy muy emocionada y contenta, sobre todo porque soy mamá y este trabajo toma un doble sentido, pues mi hijo y mi familia lo ven. Hay que sentirnos muy orgullosos de la gente de doblaje en México porque son los mejores el mundo, un aplauso para todos ellos.

Consideró que “Hotel Transylvania 3” envía un mensaje de que “debemos querernos los unos a los otros, es una historia muy linda”.

