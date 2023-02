Perdiendo el estilo por el alcohol: Harry Styles se pasa de copas en los BRITS Awards

Harry Styles sabe cómo disfrutar uno de los mejores momentos de su carrera, así se pudo apreciar en los premios Brits que reconoce a lo mejor de la música británica.

Al parecer, Harry no pudo contener la felicidad y durante el evento bebió una copa tras otra y terminó la gala ebrio.

Puedes leer: Tunden a Harry Styles en redes por discurso en los Grammy: lo llaman blanco privilegiado

El cantante se ha convertido en el ícono británico del momento, y así lo confirmó en esta gala en donde recibió cuatro premios: mejor álbum por "Harry's House"; mejor artista; mejor canción por "As It Was"; y mejor artista de Pop/R&B.

Moda Harry Styles y los famosos looks con los que ha impuesto tendencia





A través de videos en Tik Tok se aprecia como Harry se veía risueño y afectuoso con diversas personalidades que se acercaban a él, mientras se encontraba en el recinto.

Así fue como Styles y Stanley Tucci, el actor neoyorkino famoso por la película "El diablo viste a la moda", protagonizaron un momento lleno de carcajadas y abrazos, mientras el cantante británico se tambaleaba en el escenario.

@beanielouisgf #beanielouisgf #harrystyles #brits2023 ♬ melting - lily ♡

En el evento donde se reunieron al rededor de 13 mil personas, Harry brindó, bailó, tomó shots de tequila y se paseó por varias mesas, al mismo tiempo festejaba golpeando las mesas e invitando a otros a unirse a su fiesta.

#harrystylesvids ♬ Shots - LMFAO @ashleysdaydream I need to drink w him like #harrystyles

El alcohol hizo de las suyas en el cuerpo de Harry Styles, pues al momento de recibir uno de sus premios y dar su agradecimiento, no pudo aguantarse un eructo que logró escucharse aunque tenía el micrófono a la altura de la cintura.

#harry #brits #harries #aoty #harrie #humilde #greenscreen #fyp ♬ As It Was - Harry Styles @stylesxk HARRY POR DIOS 😭 | #harrystyles

La gala de los premio Brits no fue lo que esperaban

La arena O2 de Londres, que fue el recinto que albergó a los premios Brits, logró tener a 13 mil espectadores que no dejaron de ovacionar a Harry Styles, que no se comparó a la que recibieron artistas como David Guetta, Sam Smith y Cat Burns y Lewis Capaldi que también estuvieron presentes.

La mala planeación de la gala, originó que el público comenzara a abandonar el lugar antes de que Harry Styles recibiera el premio a mejor álbum del año, y todo porque los organizadores decidieron abrir la ceremonia con la presentaciones del exintegrante de One Direction.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los Brits han venido en declive, en los años 90, atraían más de 9 millones de espectadores por edición.

El año pasado, en 2022, las cifras cayeron hasta los 2.7 millones, su punto más bajo de audiencia.

Con información de EFE