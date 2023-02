Tunden a Harry Styles en redes por discurso en los Grammy: lo llaman privilegiado blanco

El pasado domingo se celebró la máxima fiesta de la Academia de grabación, los Grammy 2023 en la ciudad de Los Ángeles, California. En este evento se reunieron cientos de famosos entre Bad Bunny, JLo, Taylor Swift y Adele, por mencionar algunos. Como se esperaba, hubo varios momentos épicos, uno fue protagonizado por el exOne Direction, Harry Styles.

El cantante, conocido por sus canciones “Watermelon Sugar”, “As it was” y “Sign of the Times”, se ha posicionado como uno de los mayores exponentes del género pop y balada en inglés.

Fue durante de la recepción de uno de los premios más importantes de la noche, “Mejor álbum del año” por su “Harry 's House”, cuando dio un discurso que considerado por varios como “discurso privilegiado blanco”.

¿Qué dijo Harry Styles?

En la recepción de su premio, Styles agradeció todos sus fanáticos y a quienes lo han apoyado, pero la polémica comenzó cuando dijo que “Esas cosas no le pasaban a gente como él”, lo cuál provocó una pelada de críticas en redes y abriera un debate sobre quienes eran la mayoría de nominados en los Grammy.

Entre estos señalamientos estaban aquellos que hablaban sobre que Harry Styles era una persona sumamente privilegiada, en primer lugar por ser blanco, luego por ser hombre, también al ser rico y vivir en un país desarrollado.

“This doesn’t happen to people like me.” — Harry Styles after winning Album of the Year.



What people babe? White men? British people?? Fill me in 😭

pic.twitter.com/xlw9AZrkon — Claire Simon (@ClaireSimon) February 6, 2023

Las críticas también fueron a la Academia de grabación ya que algunos internautas recordaron que en toda la historia de dichos premios, sólo 11 artistas afroamericanos han ganado “Mejor Álbum del Año”.

No le dará pena a harry Styles decir en su discurso "esto no le pasa seguido a gente cómo yo" siendo un hombre cis-hetero blanco, de clase alta y hegemónico? Ya ni Sam Smith y Kim Petras pic.twitter.com/ox5UROblUd — Angel Dollanganger (@_for_angels) February 6, 2023

Otros mencionaron que debía ser Beyoncé, con su álbum "Renaissance", ya que en 20 años una mujer afroamericana no se había llevado el premio.

Jajajaja Harry Styles ce mamut



Bebé, está chido tu esfuerzo y tu música, pero literal eres blanco, delgado, joven, de buen ver, le guiñas a público hetero y queer. Totalmente ese tipo de cosas le pasa a gente como tú.pic.twitter.com/71tFTim5MT — Láurel Miranda (@laurelyeye) February 6, 2023

También hubo comentarios en donde lo defendieron, sus fanáticos insisten en que la estrella de pop era panadero antes de ser famoso y que su discurso fue sacado de contexto.

¿A qué se refiere un discurso privilegiado?

El discurso de Styles fue llamado de esta forma ya que el cantante está en una posición económica favorable y es hombre, lo cual, señalan científicos sociales, conlleva un mayor status en la sociedad y brinda mayores facilidades en la sociedad que las mujeres, comnidad LGBT y minorías.

En México, hay estudios que confirman que la desigualdad económica está ligada al color de la piel, así también, quienes son más morenos tiene mayores dificultades para encontrar trabajo, ganan menos y sufren discrimiacion.

Pese a las críticas, Harry no se ha pronunciado sobre lo dicho en redes.