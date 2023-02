¿Sam Smith y Adele son la misma persona? Los Grammy 2023 desmienten esta teoría

Siempre hemos creído que Sam Smith y Adele eran la misma persona, sin embargo, esta teoría se derrumbó en la 65 entrega de los Grammy.

Esta irónica teoría que se hizo famosa por un usuario de Twitter en donde comparó ambas canciones, fue el punto de partida para pensar que los talentosos cantantes eran en realidad una sola persona.

Aunque esto era de lo más inverosímil, la teoría entretuvo a más de uno en las entregas donde alguno de ellos se presentaba, es por eso que ahora te contamos el origen de está loca pero divertida teoría.

¿Cuál es el origen de esta teoría?

Fue en el 2018 cuando el usuario de Twitter @jesse21valona inició la polémica al decir que Sam Smith y Adele eran la misma personas al poner el tema “Hello” de Adele al revés y darse cuenta que sonaba muy parecida a la voz de Smith en “Stay With Me”.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY — jesse (@jesse21valona) February 5, 2018

La situación comenzó a crecer cuando internautas abonaron a la teoría que ambos tenían un gran parecido, otros se percataron que nunca se habían tomado fotos juntos y que ninguna vez han caminado al mismo tiempo en una alfombra roja.

No obstante, la divertida polémica se dio por terminada luego de que ambos acudieran a los Grammy del pasado domingo. Si bien no desfilaron y no hubo fotos de por medio, ambos estuvieron en asientos diferentes pero en el mismo recinto.

Sam Smith y Adele tuvieron grandes momentos en los Grammy

Sobre los outfit que llevaron estos increíbles artistas a gala de Los Ángeles, Sam Smith destacó por su atuendo rojo, voluminoso de terciopelo con mucho volumen en el escote y una silueta para realzar la figura del cantante, junto a una especie de antifaz de encaje y una sombrero de altura mediana con dos cuernos que sobresalen de los costados, lo que lo hacía parecer una especie de “diablillo”





Sam Smith en los Grammy 2023. Foto: Reuters

Por su parte, Adele lució un vestido violáceo de terciopelo, largo y con dos grandes detalles voluminosos que rodeaban todo el cuello de la cantante británica. Uno de los momentos más emotivos fue cuando ella conoció a uno de sus más grandes ídolos, el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”





.@TheRock presents @Adele with the #Grammys award for best pop solo performance pic.twitter.com/WAru548Vkt — The Hollywood Reporter (@THR) February 6, 2023

Finalmente, cabe señalar que Sam Smith estaba al tanto de la teoría por lo que sugirió un encuentro para terminar con la misma:

“Pondré a Adele al tanto de la teoría que se hizo para que acceda a tomarnos la fotografía, nos hemos visto y hemos compartido antes, ella es fantástica”, señaló el cantante en noviembre de 2022 .