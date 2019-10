"La amé locamente", Lupillo Rivera confiesa que sí tuvo un romance con Belinda

Luego de la polémica que se desató sobre el supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda, por fin el cantante de música regional rompió el silencio y confirmó que sí tuvieron una relación, sin embargo, dijo que fue muy corta.

En una entrevista con el programa Chisme No Like, de Youtube, Lupillo dio a conocer todos los pormenores de su romance con la intérprete de "El Sapito".

Confirmó a todos los rumores que corrían de que eran pareja cuando eran jueces en La Voz. El cantante detalló que conoció a Belinda el 27 de marzo y el programa culminó el 27 de agosto, siendo para él la mujer que amó locamente.

"Amé a una mujer como nunca antes lo había hecho, fue alguien que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Yo siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella y nunca mal de ella, y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", comentó durante la entrevista.

Gran parte de la entrevista en el programa, Lupillo Rivera se la pasó elogiando su relación con Belinda, agregando también que es la única mujer que ha hablado bien de él, cosas positivas y buenas después de su relación.

Posteriormente, se le cuestionó al cantante regional mexicano sobre su reencuentro con ella en La Voz, donde se limitó a contestar que uno debe dejar que las cosas lleguen naturales.