Juan Soler quedó en el pasado: la reacción de Maki al nuevo romance de su ex

Al confirmarse el nuevo romance entre Juan Soler y Paulina Mercado, su compañera en el matutino Sale el Sol, la atención se centró en la ex esposa del actor, la también actriz y conductora Maki, quienes estuvieron casados por 15 años.

Ante los cuestionamientos que le hacían los fans en redes sociales, la argentina habló sobre la reciente relación de su ex para dejar clara su posición y evitar malentendidos.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la conductora de Cuéntamelo Ya dejó en claro que no le gusta hacer show de sus relaciones o su vida personal.

“Mi vida no es negociable: que no publico mi vida, que no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida. De hecho, casi nadie, sólo mis círculos muy cercano y muy cerrado saben cuál es mi relación sentimental. Así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la cual me gusta moverme y en la cual me siento cómoda”, expresó.

Aunque se dijo respetuosa de la gente que habla abiertamente de sus relaciones, al parecer no le agradó que Soler sí lo hiciera.

“Respeto mucho a la gente que le gusta exhibir sus relaciones, en el caso de Juan Soler, el papá de mis hijas, es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho, pero no es mi caso”.

Asimismo, afirmó que es la última vez que hablará sobre el tema y no dará entrevistas: “Aquí se cierra un tema. A Juan le tengo cariño, es el papá de mis hijas. La persona con la que esté me va a caer bien también, porque estoy segura que elegirá a una persona correcta para compartir sus días, vida, meses”.

Además, desea que el actor argentino sea feliz porque si lo es, “mis hijas van a ser felices”.

Maki y Juan Soler estuvieron casados por 15 años y eran una de las parejas más sólidas en el medio del espectáculo, por lo que su anuncio de separación en noviembre de 2018 sorprendió a todos y cuatro años después firmaron el divorcio.