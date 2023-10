Muere Cecilia Priego, actriz de La reina del sur

Este sábado se dio a conocer el fallecimiento de la actriz tabasqueña Cecilia Priego, quién formó parte del elenco de la serie "La reina del sur" y participó en producciones como "Pobre diabla" y "Pasión morena".

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra directora operativa Cecilia Priego. La familia Teatro En 30 lamenta su partida y ofrece sus condolencias a su familia y seres queridos. Su memoria vivirá en nuestros corazones para siempre", anunció la compañía Teatro 30 en redes sociales.

¿De qué murió Cecilia Priego?

Fue Priego quien dio a conocer que padecía cáncer cervicouterino, enfermedad por la cual recibió diagnóstico en 2021 luego de hacer una visita al ginecólogo y de haber padecido Covid-19.

"En marzo de 2021 me pongo súper mal, con muchísimos dolores adbominales, voy al ginecólogo otra vez y me dicen que tengo cáncer cervicouterino en primera etapa", relató la actriz en una charla del programa Ardura MX Conversa.

Debido a esto, a Cecilia Priego le tuvieron que practicar una histerectomía (procedimiento para retirar el útero) en abril de ese mismo año como parte del tratamiento para el cáncer.

"Me hubiera encantado poder compartirles las fotos y videos de mi primer embarazo, la alegría y la felicidad de la revelación del sexo de mi bebé. Hoy la vida no me lo permitió, pero si me permite compartir la cicatriz de una de las batallas mas fuerte que se me ha presentado, la cicatriz que me SALVO la vida y es que de verdad lo hizo", compartió Priego en sus redes sociales.

En redes sociales, su padre Freddy Persa escribió un mensaje dedicado a la actriz en el cual mencionó la enfermedad que padecía, por lo que los fans especularon rápidamente que el cáncer fue el motivo del fallecimiento de la actriz.

"No recuerdo el día la hora pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas"

"Hoy se cierra el telón para ti en la tierra pero seguro estamos que tu presencia y tú legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo" dijo.

En redes sociales, Cecilia Priego compartía parte de su trabajo en Teatro 30 y la evolución del cáncer que padecía.