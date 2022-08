¿Qué es brownface? La práctica de la que acusan a Thalía por recrear a Marimar

Thalia sorprendió a todos sus seguidores luego de que trajera de nuevo a la vida su famoso personaje de Marimar, historia que en 1994 fue todo un fenómeno y terminó siendo una de las telenovelas más famosas de Televisa.

La cantante mostró en sus redes sociales que aun tenía el vestido original que usó hace 28 años y decidió recrear a la costeñita de la playa.

La intérprete se peinó, se puso el vestido y se oscureció la piel con maquillaje, explicando que en aquella época era más difícil pintarse todo el cuerpo para lucir bronceada.

“Vamos a broncearme, brocha gigantesca, porque yo siempre me bronceaba mucho mucho. Ahora el cuerpo, la Marimar original lo que yo utilizaba era aceite con muchos pigmentos cafés y me lo embarraba por el cuerpo entero, me maquillaban todo el cuerpo (...) esta era mi rutina diaria, me estoy conviritendo en Marimar otra vez”, dijo Thalia.

Lo anterior fue mal visto por varios internautas incluyendo a Láurel Miranda, la activista del colectivo Poder Prieto, que se manifestó en su cuenta de Instagram en contra de practicar el brownface. Hoy te explicamos qué significa y porque puede resultar ofensivo.

¿Qué es brownface?

Brownface es una práctica social en el que una persona blanca o de piel clara intenta retratarse a sí misma como una persona de color morena.

Dicho fenómeno no es nuevo y se originó hace 200 años con el surgimiento del blackface, donde las personas se pintaban con maquillaje oscuro para personificar a personas negras y así entretener en los teatros de aquellas épocas a las personas blancas y que generalmente tenían un nivel socioeconómico superior.

Durante los espectáculos se mostraban estereotipos negativos sobre las personas de color a través de burlas y expresiones discriminatorias.

¿Por qué el brownface es ofensivo?

El brownface es ofensivo porque promueve la discriminación y el racismo de una minoría a través de una caracterización burda de una persona de color a través del maquillaje.

De acuerdo con la activista feminista Paola Larco el equivalente de estas prácticas con trasfondos racistas en América Latina es el brownface y para los países asiáticos sería el yellowface.

"La violencia simbólica está naturalizada y normalizada. He visto toda mi vida representaciones burlonas de personas indígenas, negras y asiáticas. Hemos sido socializados así. No existe una conciencia histórica y social", señaló la activista.

Por su parte, la mexicana Láurel Miranda manifestó que su objetivo al visibilizar lo que había hecho la cantante era para poner sobre la mesa el tema del racismo, que atañe al país desde hace muchas décadas.

"En México el racismo no existe, pero históricamente nos hemos tenido que enfrentar a esto.

"Antes de que cualquier cosa pase, quiero aclarar que amo a Thalía y me divertía horrores viendo a Marimar, ni siquiera creo que la propia Thalía se de cuenta de lo problemático que es el brownface que está haciendo", concluyó.