Ben Affleck confiesa lo que pasó en los Grammy que provocó el regaño de JLo

Ben Affleck y Jennifer Lopez acapararon todas las miradas en la edición 65 de los premios Grammy el pasado mes de febrero, debido a la actitud que el actor tuvo durante la ceremonia.

Cabe recordar que la pareja se volvió tendencia luego de que Affleck fuera criticado por su "mala" actitud.

Las cámaras captaron que Ben no la estaba pasando muy bien pues reflejaba un cierto disgusto en su rostro, sin embargo, el ganador del Oscar ahora revela que fue lo que realmente pasó esa noche.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

En entrevista para The Hollywood Reporter, el marido de JLo explicó que su cara se debía a que ese día se encontraba muy cansado, pero que pese a ello, decidió acompañar a su mujer para apoyarla durante el evento.

Asimismo, reveló que al momento en que las cámaras los captaron cuando Trevor Noah, conductor de la ceremonia, estaba acercándose a ellos, él le estaba diciendo a Jennifer que se iba a mover de la mesa para dejarla sentada al lado del presentador.

Sin embargo, a la Diva del Bronx le tomó por sorpresa y le dijo "Será mejor que no te vayas eh..." y fue cuando dicha imagen se volvió viral.

Según Affleck, el suceso fue sacado de contexto y las redes sociales se hicieron cargo de inventarse una discusión entre ellos que en realidad nunca pasó.

What is J Lo saying? Jlo and Ben Affleck at the #GRAMMYs Where are my lip readers at?! #jlo #BenAffleck pic.twitter.com/NVJt3yQpFL — A M A N D A (@BasicCaliBetch) February 6, 2023

La reacción de Jennifer Lopez sobre la actitud Ben Affleck

Previo a las declaraciones de Ben Affleck, Jennifer Lopez había hecho lo propio, saliendo en defensa de su marido.

Como una sutil respuesta a sus detractores, la diva del Bronx publicó un video a través de su Instagram, donde aseguró que tanto ella como su esposo pasaron un agradable momento durante la gala.

El video publicado con la frase: "Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo", se pueden observar diferentes imágenes donde la pareja sale sonriendo, y a diferencia de las imágenes donde Ben luce aparentemente "aburrido", en este clip sale con una actitud más amable y contento de acompañar a su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Es así, como la famosa pareja conocida como "Bennifer" vuelve a salir triunfante y a demostrar que siguen enamorados y disfrutando de su amor, el cual resurgió luego de casi 20 años de separados.