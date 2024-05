Tiroteo en casa de Drake deja un herido; la policía canadiense acordonó la zona

La casa del rapero Drake, en Toronto, Canadá, fue acordonada por la policía canadiense tras un tiroteo en las cercanías en el que un hombre resultó gravemente herido.

La balacera ocurrió en la madrugada de este martes en Bridle Path, uno de los barrios más exclusivos de Toronto, donde Drake tiene una mansión de 4 mil 650 metros cuadrados.

Las autoridades informaron que están investigando el motivo del tiroteo aunque no ofrecieron detalles sobre la persona herida o los supuestos autores de los disparos.

El acontecimiento se produce en medio de un enfrentamiento entre Drake y Kendrick Lamar que se ha agravado en los últimos días por un intercambio de canciones y ataques.

¿Por qué hay una pelea entre Drake y Kendrick Lamar?

La mala relación entre Drake y Kendrick Lamar es de antaño, aunque en algún momento ambos raperos fueron amigos.

La situación ha subido de nivel desde el fin de semana pasado aumentaron las acusaciones de pedofilia, racismo e hipocresía entre ambos.

Lamar lanzó los temas “Not Like Us”, “Euphoria” y “Meet the Grahams”, donde hizo una tiradera contra Drake y su familia, aunque este también tiene sus propios temas contra el rapero.

Por su parte, Drake subió a su cuenta de Instagram la pista "Family Matters" dondé atacó a Kendrick y expuso situaciones de violencia que supuestamente hay dentro de la relación del cantante.

El conflicto se soltó en 2023, después que Drake diera a conocer el tema “First Person Shooter” del álbum “For All the Dogs” en donde J. Cole, un invitado de Drake, cantó un verso donde se comparó a él, Drake y Lamar como “los tres grandes de la música moderna”, pero la comparación no le cayó en gracia a Lamar, según The New York Times.

Cole publicó en sus redes “7 Minute Drill” donde dijo que la música de Lamar estaba sobrevalorada, aunque despúes pidió disculpas y eliminó la publicación. Drake retomó los ataques y compartió “Push Ups”, en donde se burló de la estaura de Kendrick y de sus tratos ventajosos.

