Tom Cruise lleva 10 años alejado de su hija Suri

Tom Cruise y Katie Holmes formaron durante seis años una de las parejas más atractivas de Hollywood, se casaron en 2006 en un castillo italiano y durante ese mismo año nació Suri Cruise Holmes, su única hija en común.

Su relación no fue como una película romántica, en 2012 la pareja anunció su divorcio y Katie se quedó con la custodia de Suri.

Puedes leer: Tom Cruise cumple 60 años y ¿celebra con el papá del Checo Pérez?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katie Holmes (@katieholmes)

Una fuente cercana a Holmes y su hija, reveló al Daily Mail, que Tom Cruise lleva 10 años sin ver a Suri, quien está cerca de cumplir 17 años.

De acuerdo con el informante, el famoso actor se ha alejado de su hija durante años y ya no tiene comunicación con ella.

"Lleva años sin formar parte de la vida de su hija, no se han visto en años", aseguró la fuente.

Además, dijo que ahora la adolescente está en busca de universidades y ha comenzado a enviar solicitudes, pues está interesada en el mundo de la moda.

"Katie está muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobre protectora. Ella está abrumada por la idea de que su hija se vaya a la universidad", subrayo el informante.

Celebridades [Video] ¡20 años después! Así fue el reencuentro de Dawson's Creek

También dijo, que tras el acuerdo de divorcio con Katie, Tom Cruise paga a su ex esposa 400 mil dólares como manutención para su hija y lo hará hasta que esta sea mayor de edad.

"Tom acordó pagarle a Katie 400 mil dólares al mes hasta que Suri cumpliera 18 años. Además, también tendrá que ayudar en los gastos médicos, dentales, seguros, educación, universidad y otros gastos extracurriculares", indicó.

Según el medio US Weekly la razón por la que Tom no ve a Suri es por su religión.

"Tom no está autorizado a tener una relación con Suri porque ella no sigue la Cienciología (...) la creencia de la iglesia en la reencarnación hace que no vean a Suri como la hija de Tom", reportó Samantha Domingo, colaboradora del medio.

¿Por qué se divorciaron Katie y Tom?

El portal TMZ dio a conocer en el 2012 que la actriz había solicitado el divorcio en una corte de Nueva York argumentado diferencias irreconciliables con el protagoniza de "Misión Imposible".

La protagonista de "Dawson's Creek" , se casó con Tom Cruise cuando ella tenía 33 años y él 49. Otra de las causas que trascendieron en los medios estadounidenses como motivo de la separación fue la supuesta obsesión de Cruise con la Cienciología.