Un maestro de Adam Sandler dijo que no debía actuar; así reaccionó cuando lo vio siendo una estrella

Cuando el productor, actor y comediante Adam Sandler estudiaba en la Universidad de Nueva York, un profesor lo llevó beber una cerveza con el propósito de persuadirlo para que no se dedicara a la actuación.

Durante una de las transmisiones del famoso programa Actors on Actors, donde las estrellas comparten detalles sobre sus carreras, el protagonista de "Bastardos sin Gloria", Brad Pitt, recordó una anécdota de Adam Sandler en su época de universitario.

"Esta es mi anécdota de Adam Sandler favorita, tú estabas estudiando en la NYU, un profesor te llevó a tomar una cerveza, juntos fueron a un bar y muy amablemente él te dijo: considera dedicarte a otra cosa", relató Brad Pitt.

Durante todo el relato, Sandler no hizo nada más que asentir. En el resto de la historia, el profesor recalcó que Adam tenía mucha pasión por la actuación pero no el talento.

"Escucha, tienes corazón, pero no tienes talento, no es para ti (la actuación), elige otro camino", recordó Pitt.

De acuerdo con lo que explicó el actor, Adam se encontró con ese mismo profesor cuando ya tenía una carrera consolidada y era un actor reconocido.

"Tú te lo encontraste en un bar y todos creerían que esa es una oportunidad en la que uno aprovecharía para refregárselo en su cara y lo que tú hiciste fue saludarlo, presentarlo ante tus amigos y decir: este fue el único profesor que me invitó una cerveza", concluye.

A lo largo de su carrera, Adam Sandler ha participado en aproximadamente 70 películas, ya sea como actor, productor o escritor, también ha estado presente en más de 10 programas de televisión y recaba alrededor de 15 premios que resaltan su trabajo dentro del cine.

Sólo durante 2023 ha trabajado en los filmes Murder Mystery, Leo, The Out-Laws, Spaceman y You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah.