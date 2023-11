Victoria Ruffo niega divorcio con Omar Fayad: no va a cambiar al diablo para vivir el infierno

Victoria Ruffo habla por primera vez sobre los rumores de su divorcio con el político Omar Fayad, luego de 22 años de matrimonio y dos hijos en común.

La actriz compartió en una entrevista en La Mesa Caliente que tanto ella como Fayad no planean divorciarse y agregó no saber de dónde salió el rumor.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Ruffo (@victoriaruffo)

Victoria Ruffo desmiente divorcio de Omar Fayad con humor

La protagonista de "Corona de Lágrimas", Victoria Ruffo, habló abiertamente sobre la situación en la que se encuentra su matrimonio.

Con sarcasmo y humor dijo que esta no era la primera vez que se hablaba de un divorcio entre ellos, pero aseguró que en el momento que sucediera ellos serían los primeros en darlo a conocer.

#viral #fyp #tiktok #foryou #parati #cantante #following #actriz #sigueme #farandula #famous #actor #VictoriaRuffo #revela #si #se #divorciará #de #OmarFayad #marido #dice #que #divorcia #porque #cambiar #el #diablo #para #vivir #el #mismo #infierno ♬ original sound - Mejortonada @mejortonada Victoria Ruffo revela si se divorciará de Omar Fayad #mejortonada

OMG! Fallece madre de Victoria Ruffo: mi mamita se fue tranquila

“La verdad no sé de dónde salió este chisme, ya van varias veces que sale, y que nos divorcian y pues la verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”, dijo Ruffo.

Victoria también recordó su boda con Fayad y comentó que en su noche de bodas no podía creer que hubiese llegado al altar con el hidalguense.

“Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo volteo a ver y le digo -Omar ya nos casamos…pero ¿qué hicimos?- me contesta: pues casarnos, y le respondo -pero ya eres mi esposo-, me dice -sí… ya cállate, ya duérmete-, entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado” agregó la actriz.

¿Quién dijo que Victoria Ruffo y Omar Fayad se divorciaron?

Los rumores sobre el divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad surgieron a partir de que el periodista de espectáculos Alex Kaffie aseguró que ambos llevaban tiempo separados y estaban en los trámites de separación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Según Kaffe, el matrimonio se encontraba negociando la separación de bienes, sin embargo, la “Reina de la Telenovelas” ha salido a desmentir dicha información.