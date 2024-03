Oscar 2024: las películas imperdibles que debes ver antes de los premios

El próximo domingo 10 de marzo se llevará a cabo la 96 entrega de los premios Oscar, donde las cintas Oppenheimer, Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna, Barbie y La Sociedad de la Nieve son algunas de las favoritas para llevarse una estatuilla.

Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, es la principal contendiente por el Oscar con 13 nominaciones. Le siguen Pobres Criaturas (Poor Things), de Yorgos Lanthimos, con 11, y Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), de Martin Scorsese, con 10.

Mientras que Barbie, de Greta Gerwig, se quedó con 8 nominaciones. A pesar de que tiñó las redes sociales de rosado y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, su protagonista, Margot Robbie, y su directora, Greta Gerwig, fueron desprecidadas por la Academia.

Los Oscar son el broche de oro de la temporada de premios de la industria cinematográfica de Hollywood que enfrentó una huelga de su sindicato por varios meses.

Así que estas son las cintas que por ningún motivo te debes perder antes de la gala el 10 de marzo.

¿Cuáles son las películas favoritas de los Oscar 2024?

Oppenheimer

Dirigida por Christopher Nolan y disponible en la suscripción premium de Prime Video, Oppenheimer relata el proceso de desarrollo del Proyecto Manhattan, cuyo objetivo fue la creación de la bomba nuclear que devastó las ciudadees japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Encabeza la lista de nominaciones con 13 categorías, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, que ya ha ganado en ceremonias previas; Mejor Guion Adaptado y Mejor Banda Sonora.

A su paso por la temporada de premios ha cosechado triunfos en los Globos de Oro, los BAFTA y los premios SAG, valiéndole a Cillian Murphy y Robert Downey Jr., quienes dan vida a Robert Oppenheimer y Lewis Strauss respectivamente, galardones en las categorías de actuación.

Pobres Criaturas

Con su protagónico en Pobres Criaturas (Poor Things), de Yorgos Lanthimos, la talentosa Emma Stone ha arrasado en las ceremonias de premios al ser reconocida como Mejor Actriz en los Globos de Oro, los Critic´s Choice Awards y los BAFTA, y es la favorita para llevarse el premio de la Academia.

La película, aún disponible en cines y con 11 candidaturas, sigue a una mujer llamada “Bella Baxter” (Stone), quien tras resucitar gracias al “Dr. Godwin” (Willem Dafoe), descubre poco a poco su sexualidad, lo que despierta en ella un deseo por huir y descubrir el mundo exterior.

Los Asesinos de la Luna

El cineasta Martin Scorsese compite con Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), protagonizada por Leonardo Dicaprio y Robert DeNiro, perteneciente al catálogo de Apple TV+, una historia sobre los crímenes de los cuales fue víctima la comunidad indígena Osage en Estados Unidos.

Figura en 10 categorías, como la tercera más nominada de esta edición. Sin embargo, en la temporada de premios se ha ido prácticamente con las manos vacías, siendo Lily Gladstone, intérprete de “Molly Burkhart”, la esposa indígena del protagonista, quien ha conquistado los galardones en los Globos de Oro y los premios SAG, con lo que se convirtió en la primera mujer indígena en triunfar en dichas ceremonias.

Barbie

Barbie, de Greta Gerwig y disponible por streamign en Max, sigue el camino de una muñeca (Margot Robbie) que viaja al mundo real para buscar una solución a las dificultades que ha experimentado en su día a día y las dudas que la atormentan.

Por si te interesa: Así se preparó Ryan Gosling para cantar I’m just Ken

Pese a haber recibido múltiples nominaciones, sus triunfos en la temporada de premios se han limitado a un Grammy y un Globo de Oro para Billie Eilish por el tema What Was I Made For?, que forma parte de la banda sonora; un Globo de Oro por sus logros en taquilla.

Asimismo, recibió cinco People's Choice Awards, incluyendo Película del Año y premios en las categorías de actuación para Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera.

La Sociedad de la Nieve

Finalmente, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, es una de las favoritas para triunfar en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa.

No te pierdas: Accidente de Los Andes, ¿cómo fue la tragedia que inspiró La sociedad de la nieve de Netflix?

Se llevó 12 premios Goya en España y estuvo nominada a un Globo de Oro. Está disponible en el catálogo de Netflix.