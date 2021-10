Pandemia no detuvo a Sergio Corona: lanza su biografía

Mudó su oficina a su casa y los meses de encierro fueron productivos; logró reunir 75 años de vida artística en un libro que incluirá numerosas fotos inéditas. Sergio Corona celebró su cumpleaños 93 con su compañeros de la serie Como dice el dicho y antes de apagar las velitas, compartió uno de sus más grandes sueños: “Lanzar desde la Feria Internacional del Libro del Zócalo mi autobiografía con todo lo vivido, como bailarín, coreógrafo, actor, comediante y escritor”.

Lista están sus memorias ya redactadas por él y ahora trabaja en mancuerna con la escritora Miriam Mejía, quien publicó en 2018 con Lourdes Ruiz, la reina del albur (fallecida en 2019), el libro Cada que te veo, palpito.

“Con Miriam la próxima semana me reúno, aún nos falta definir cuántas páginas serán. Espero no rebasar las 200. También falta ver en cuál editorial quedará la impresión y todo lo relacionado con registros y demás. Este proceso se atrasó por la pandemia. He estado trabajando desde casa. Saqué mi computadora y otros artículos de mi oficina y ahora las tengo que volver a colocar.

“Ya me urge tener en físico mi autobiografía para estar en persona en la feria del Zócalo y hablar ante el público y los críticos de mi historia vivida, que va relacionado con los 75 años que llevo en esta carrera en diferentes facetas: bailarín, coreógrafo, actor, comediante y escritor”, enumera.

En entrevista con El Sol de México, destaca entre sus grandes anécdotas su trabajo junto a María Félix, "que casi nadie lo sabe y es una experiencia maravillosa en mi vida de artista”. Bailarín de tap, folclor, y clásico, tiene también una larga carrera como comediante, que empezó con el dueto Corona y Arau, junto a Alfonso Arau.

Celebra su cumpleaños

En las instalaciones de la Cafetería El Dicho, en donde encarna al dueño don Tomás, desde hace 11 años, el artista hidalguense hizo una pausa para celebrar su cumpleaños 93 al lado de los actores Brisa Carrillo, Nuria Gil y Pepe Valdivieso. También tuvo la compañía de una de sus hijas, Eliette Corona y su nieta Aldonza, quienes convivieron por largo rato en El Dicho y se tomaron la foto del recuerdo con el cumpleañero.

“Para mí mi papá es un orgullo, un ejemplo a seguir. Su manera de ver la vida siempre ha sido algo increíble, tiene una energía y ganas de vivir que ya quisiera yo... Me contagia”, comenta su hija Eliette.

Sergio Corona se mostró feliz por la celebración y porque duante 11 años ha sostenido el programa que produce Genoveva Martínez con éxito. “Esta cafetería ya es un lugar turístico, porque muchas familias provenientes de Perú, Argentina, Chile y otros países como de nuestros estados de México, acuden aquí para conocernos”, compartió el actor.

Efectivamente, mientras se hacía la pausa en las grabaciones para festejar a Sergio Corona, una familia de Salamanca, Guanajuato, llegó al lugar, que quisieron conocer después de ir a la Basílica de Guadalupe.

Dejamos a don Sergio Corona y el resto del elenco grabando tres nuevos capítulos de Como dice el dicho: Un tropezón puede prevenir una caída, Suspiras cerca de mí, señal que no es por mí y Cuando Dios nos quiere, ni los santos pueden.