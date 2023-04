“No me importa”: Pique critica a fans de Shakira y defiende a Clara Chía tras Music Session 53

Desde el primer minuto que Shakira y Piqué confirmaron su separación, los fans de la cantante se desbordaron en apoyarla y más cuando se confirmó que la razón del rompimiento tenía nombre: Clara Chía, una española de 24 años.

Luego con los lanzamientos de los temas Te felicito, Monotonía y Music Sessions 53, donde Shakira expresó con música su sentir sobre lo que vivió, las críticas contra el exfutbolista del Barcelona y su joven novia no han parado.

Muchos se preguntaban si a Gerard Piqué le afectaban esos comentarios, porque según la prensa del corazón en España, a Clara Chía le provocaron tal estrés y ansiedad que ni de su casa salía.

A un año de su separación, finalmente Piqué reveló qué piensa sobre todo lo que le han dicho los fans de Shakira.

En una transmisión en vivo con el periodista Gerard Romero, uno de los presidentes de los clubes que participan en la Kings League, el exdefensa del Barcelona lo dejó claro: “No me importa”.

Aunque dijo que no le toma importancia, sí criticó a los fans de Shakira y hasta los calificó como “robots”.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que yo he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero a barbaridades miles, no me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco, es gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida. Qué importancia les tienes que dar, es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, expresó.

Defiende a Clara Chía de “la otra”

En su conversación con Romero, Piqué jamás dice el nombre de Shakira, sino se refiere a ella como “mi expareja latinoamericana” y “la otra”.

Este último término lo usó cuando expresó su molestia por Music Sessions 53, la exitosa colaboración de Shakira con Bizarrap, pues consideró que sus creadores jamás pensaron “en las consecuencias a nivel mental que genera a la gente que se le tira el beef”, en este caso a Clara Chía.

“Queda muy bien a título personal que te aplaudirá todo el mundo… no pensamos en la otra persona, qué tiene que pasar: ¿que se suicide la otra persona?”, reclamó Piqué, quien así confirmó que a su novia sí le afectaron las canciones de Shakira.

Por ello, añadió, está muy decepcionado de la sociedad y sobre todo de la prensa en España.

“Que la gente haga lo que le dé la gana, dejar de molestar, siempre tenemos que dar una opinión, es como estamos juzgando a la gente”, dijo.

Piqué cerró este tema con Gerard Romero al subrayar que “está súper feliz” con su nueva vida y es indiferente a lo que diga la gente.

Piqué, molesto por la partida de sus hijos

La intérprete de Antología también está a punto de emprender nuevos aires, pues se confirmó que dejará España junto con sus hijos, Sasha y Milan, después de vacaciones de Semana Santa para radicar en la ciudad estadounidense de Miami, Florida.

Shakira decidió no retrasar más esta decisión a pesar del delicado estado de salud de su papá, por lo que ya le informó personalmente a Gerard Piqué que son los últimos días que estarán en Barcelona.

De acuerdo con medios españoles como La Vanguardia, al dueño de la Kings League no le agradó la noticia y estaría muy enojado, tal vez por ello decidió hablar en el live de Gerard Romero.

Uno de los temas que más le preocupa a Piqué es que Sasha y Milan verían interrumpido su ciclo escolar, pero según la agencia EFE, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona y el elegido de Miami para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.

Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante en las que señalan que no hay ningún problema para el traslado de los niños y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación.

Asimismo, los responsables del colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los niños han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazzi.

Con las opiniones profesionales a favor fue cuando Shakira, personalmente, llamó a Piqué para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento.