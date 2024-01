¿Qué es un artista EGOT y quiénes integran la selecta lista?

Con la temporada de premios, surgió un término que hasta ahora muchos desconocían, pero que se volvió tendencia en redes sociales.

EGOT es la palabra que circuló desde ayer y que ha sido tema de conversación, por su significado y hoy te explicamos de qué trata y por qué esta palabra se encuentra relacionada con ciertos artistas.

¿Qué significa artista EGOT?

El término artista EGOT se refiere aquel grupo de celebridades que han ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo: un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Ha sido justo Elton John quien ayer lunes se unió al selecto grupo de artistas que ahora tienen en su carrera los cuatro galardones luego de haber ganado su primer Emmy por su concierto de despedida 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium'.

El músico no pudo estar presente durante la entrega de premios, pero agradeció el reconocimiento por Mejor Especial de un Programa de Variedades a través de un comunicado.

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", escribió la estrella.

Con esto el autor de 'Cold Heart' se convirtió en el artista número 19 en lograrlo.

Hasta ahora Elton John ha ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por "Aida" y dos Oscar por canciones de "El Rey León" ("Can You Feel the Love Tonight") y "Rocketman" ("I'm Gonna) Love Me Again").

¿Quiénes tienen EGOT?

A continuación te damos a conocer la lista de los 19 artistas EGOT que cuentan con un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony en su carrera profesional.

Actores

John Gielgud

Helen Hayes

Audrey Hepbur

Rita Moreno

Jennifer Hudson

Whoopi Goldberg

Viola Davis

Compositores

Marvin Hamlisch

Richard Rodgers

Jonathan Tunick

Robert López

John Legend

Andrew Lloyd Webber

Tim Rice

Alan Menken

Directores y productores

Mel Brooks

Mike Nichols

Scott Rudin

Y finalmente, el cantautor británico Elton John.

Cabe destacar que casi todos los ganadores son estadounidenses, a excepción de John Gielgud, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice Elton John (inglés), Audrey Hepburn (belga con nacionalidad inglesa), Rita Moreno (puertorriqueña) y Mike Nichols (alemán).

Con información de EFE