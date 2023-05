Robbie Williams manda amor a México en Tecate Emblema

Robbie Williams tiene muy claro que entretener al público significa entregarles amor y dejarlo todo en el escenario, así lo expresó en el Tecate Emblema, donde ofreció un show que marcó su regreso a tierra azteca en casi cinco años.

Durante más de hora y media, interpretó canciones como "Let me entertain you", "Come undone", "Kids", "Feel", "Tripping", "Supreme" y "Candy". Con su ya característico humor británico, bromeaba con sus fans, recordando la época de "sexo, drogas, escándalos y paparazzi".

Un fan llamado Donovan, quien se encontraba hasta el frente, intercambió un par de palabras con el intérprete, quien lo "bautizó" como "Thomas", al no entender cómo se pronunciaba su nombre.

@robbiewilliams encantó al publico mexicano durante su presentación en el #TecateEmblema2023



En el video se ve el momento exacto cuando platica con sus fans y le dice a una de ellas que "Tiene unos ojo bellos".



🎥 | Belén Eligio pic.twitter.com/7MuJxsVa5z — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 15, 2023

Robbie se sorprendió cuando le dijo que tenía 25 años, pues él tiene 33 años de carrera y no entendía cómo alguien tan joven conocía su música. "¿Tus papás te enseñaron? Dios te bendiga", mencionó.

Gossip Black Eyed Peas arma fiesta en el Tecate Emblema

El artista aprovechó su encuentro con el joven para hablar sobre su etapa con la agrupación Take That, de la cual fue expulsado por su irreverencia, e incluso proyectó un fragmento del video "Do what you like", donde hay una escena de su trasero desnudo.

"Ahí está muy joven. Ya no luce así. El otro día salí de bañarme y me dijo mi hija que ahora tengo pompas de hombre viejo", dijo con expresión seria. "Quiten eso que me pone triste".

Williams siguió platicando con su público, y dedicó el tema "Love my life" a una pequeña llamada Emmy que sostenía en sus manos un cartel donde se leía "Abrázame Robbie". "Tal vez sí te abrace. Te deseo que tengas una vida maravillosa, esta canción es para ti".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La lluvia comenzó minutos antes de finalizar el show, pero el cantante siguió con normalidad, e hizo una dedicatoria más. En esta ocasión a una mujer llamada Ana, a quien le cantó "She's the one". El repertorio finalizó con "Angels", el cual los fans siguieron cantando hasta que Robbie abandonó el escenario.