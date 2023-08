SOY | Majo Pérez: “Indecente” es su mayor reto actoral

La luz del reflector permite ver la presencia de dos mujeres en el escenario; se trata de una pareja de origen judío que muestra su amor a través de un beso. En ese instante, para ellas no existe religión, creencia o impedimento alguno, simplemente... Son libres. Este momento representó todo un escándalo para la sociedad de una época en la que el escritor polaco de origen judío, Sholem Asch’s montó "The God of Vengeance" (“El Dios de la venganza”) en Broadway, en 1923

La historia de esta puesta en escena y los actores que la representaron, es recreada en la obra “Indecente”, de la dramaturga Paula Vogel, la cual, aborda el desafío de una pequeña compañía judía de teatro quienes al montar "The God of Vengeance" en Europa lograron la aceptación del público, sin embargo, a la hora de ser presentada en Broadway fue rechazada, resultando inmoral y escandalosa, ocasionando la denuncia y el arresto inmediato de sus protagonistas acusados de obscenidad.

La obra es como un híbrido, no es musical pero sí está musicalizada

“El año pasado la comunidad teatrera describió a esta obra como una carta de amor al teatro, y cómo la pasión de hacer teatro y dar un importante mensaje al público, llevó a esta pequeña compañía judía a llegar hasta sus últimas consecuencias”, dice la actriz Majo Pérez, quien participa en la puesta en escena interpretando cinco personajes.

“El montaje describe a la comunidad judía y la historia del holocausto, los inmigrantes, y la comunidad LGBTQ+ que desde hace tiempo lucha por sus derechos, y para que no los vean como una comunidad desde un concepto sexualizado, sino para que las personas sepan que amar a otra persona es la cosa más pura que existe. Me parece increíble cómo los temas de la Segunda Guerra Mundial son mucho más aceptados que las relaciones de amor entre dos personas del mismo sexo”, expresa Majo.

La actriz da vida a “Freida Neimann”, “Dorothy Nelson” y tres personajes más quienes desarrollan la trama, “no es que hagamos a “El Dios de la venganza” tal y como se montó en esa época, sino que escenificamos ciertos momentos, y algo que nos fascina es que todos los departamentos: producción, iluminación, vestuario, entre otros, pusieron su granito de arena para crear un escenario único, visualmente la escenografía de Emilio Zurita y la iluminación de María Vergara, logra recrear ambientes, ciudades y la época en la que sucedió todo”. Describe.

La dirección es de Cristian Magaloni; la producción de Ana Kupfer, Yosi Bernstein e Ivonne Márquez; mientras que la música corre a cargo de Leo Soqui, Cecilia Becerra, Rodrigo Garibay, Silvestre Villarruel, Carliz Benítez y Francisco Verden.

La trayectoria artística de Majo se ha basado principalmente en teatro musical participando en obras como “Qué plantón”, en el 2009, con el personaje de “La Orquídea”. Además “Wicked”, alternando el personaje de “Glinda”; Mary Poppins, como ensamble y supliendo los personajes de “Mary Poppins” y la “Sra. Banks”; “Mentiras”, alternando Daniela, Yuri y Dulce; “Bule Bule”, como “Mary Jane”.

También ha participado en obras como: “Noche de reyes”, “La dalia negra”, “Bright ideas”, “Nuestro hilo rojo”, entre otras.

“La obra “Indecente” es como un hibrido, no es musical pero si está musicalizada, somos siete actores y actrices, y tres músicos, un acordeón, un violinista y un clarinetista, ellos crean el ambiente con la música; nos toca cantar algunas canciones a la hora de las transiciones de lugares”.

La apertura en escena

Para ella, ser parte de escenas donde se muestran desnudos o interacciones con otra mujer, no representa otra cosa más que amor al arte y ser profesional.

“Hasta el momento no me ha tocado hacer escenas así, pero hay una línea muy delgada en las películas y las series o en las obras de teatro, donde en unas sólo es desnudarse y tener sexo porque sí, y hay otras donde hay un texto y un por qué y avanza la historia. No tendría ningún problema en hacerlo, pero si sólo es desnudarte por desnudarse, tal vez lo negociaría, pero si es algo que es artístico que tenga que ver con una historia, no tendría problema.

Los directores y las directoras van cambiando y lo van abordando, Cristian Magaloni lo logra de una manera muy artística no sexualizando ni vulgarizando a la mujer.

“Tuve la fortuna de grabar una serie que se llama Las Lolas y la directora Ana Lorena Pérez Ríos es lo máximo, justo cuidaba cada detalle”.

Dice que la apertura para el talento de la comunidad LGBTQ+, ha sido muy importante dentro del ámbito del entretenimiento, pero piensa que nunca debió de haber existido crítica hacia ellos ni debieron haber escondido sus preferencias.

“Me considero heterosexual pero la comunidad LGBTQ+ es como mi familia. Desde que tomé mis primeras clases de teatro he estado en contacto con ellos, no me imagino mi vida sin la comunidad LGBTQ+, son mis hermanos y hermanas, apuesto mi vida a la comunidad.

“Nadie tendría por qué ‘salir del clóset’, es más, no debería haber un clóset, por qué tendrían que esconderse. Falta mucho que hacer, no es que ya esté todo logrado para la comunidad pero ya hay más lugares donde se puede visibilizar.

Las personas trans poco a poco se van integrando tal como son, como en la tele, en “La casa de los famosos” con Wendy, está en todos lados y todo México habla de ella. Igualmente, me parece increíble que tanto actores y actrices ya puedan decir cuál es su preferencia sexual, y eso abre la puerta a personas más jóvenes que desde niños no entienden qué es lo que les está pasando y de esta forma pueden tener mucha más libertad, y haya una fila para ellos para que más historias se puedan contar. Hay un texto en la obra que dice ‘¿por qué las mujeres judías no podemos decir que somos humanas y que podemos enamorarnos de otra mujer?’, no son pecadoras, son seres humanos”.

Confiesa que más allá de los dramaturgos que admira, entre los que se encuentra Federico García Lorca, porque crea novelas con “historias retadoras”. Pero le gusta investigar la historia de músicos que han hecho historia como Jason Robert Brown.

“Me enfoco más en compositores como Jason, amo las canciones que hace y que muestra otro lado de la mujer.”

Majo como mujer y artista

La histrión se describe a sí misma como, “una mujer que en el escenario o leyendo una escena se arma de valor, de una valentía que tal vez Majo la mujer no tenga, no es que sea introvertida ni mucho menos o que si veo un micrófono en el karaoke sea la primer en pasar, es como agarrar una capa de heroína y me lanzo.

“En la vida soy muy risueña, me encanta divertirme, me fascina bailar, me encanta convivir con la gente que amo.

Me cuesta mucho levantarme temprano, pero si es por algo en específico como actualmente que estoy por estrenar “Peter Pan que sale mal” tengo que estar en forma. La Majo actriz es muy disciplinada, perfeccionista, sin llegar al extremo”.

Dice que acaba de grabar su primera serie, “con un elenco increíble y me encantaría viajar. Quiero hacer cine, pero no puedo dejar el teatro, cada fin de semana es una terapia para mí”.

El elenco de “Indecente” está conformado por Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Roberto Beck, Jorge Lan, Federico Di Lorenzo, así como César Chagolla y Fernando Canek (alternando funciones).

Es una de las puestas más aclamadas de los últimos años y se presenta en el Teatro Helénico, hasta el 20 de agosto, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

Este montaje fue galardonado en 2022 en cinco categorías por los Premios Cartelera, entre los cuales destaca el reconocimiento a la Mejor obra.