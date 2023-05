Tina Turner, antes de Tina Turner

Muchos recuerdan a la recién fallecida Tinta Turner por canciones pop como "What's Love Got to Do with It", “The Best” o la noventera "Goldeneye", que grabó para la banda sonora del mismo nombre. Pero lo más interesante de su carrera ocurrió décadas atrás, cuando tenía una asociación musical con su pareja, Ike Turner.

Como asegura Javier Herrero de la agencia EFE, en los años posteriores a la traumática ruptura con el hombre del cual decidió conservar el apellido, a partir de la década de los ochenta Tina comenzó a convertirse más en un recuerdo que en una artista vigente.

Fue en esa década cuando, recuerda Herrero, el sello Capitol Records confió en su resurrección alejándola del R&B.

Estas son algunas de las canciones más destacables que grabó Tina Turner, antes de convertirse en la celebridad a la que muchos admiraban más por su derroche de sensualidad en el escenario, que por su legado:

"A Fool In Love". Lanzada en 1960, esta gema de R&B supuso su debut musical a nivel profesional, compartido como parte del dúo junto al que se convertiría en su marido, Ike & Tina Turner. Y fue su primer éxito comercial conjunto.





“Beauty Is Just Skin Deep”. Un golpe de funk enérgico en el que la cantante se muestra impetuosa mientras afirma que, en efecto, la apariencia física de una persona no determina quién es.





"It's Gonna Work Out Fine". Con un sonido más inacabado, pero dotada de una candidez increible, esta joya soul nos muestra a una Tina Torner positiva y contagiosa, mientras de cuando en cuando Ike Turner participa solo para “pimponear algunos diálogos”... Fue su segundo gran "hit" como pareja y el primero por el que Tina Turner recibió una nominación al Grammy.





“Bold Soul Sister”. Un grito de empoderamiento femenino de esos que se le daban tan bien a la cantante, quien recita sus líneas sobre un sonido simple pero contagioso de guitarra y batería. Aquí participa el monstruo del blues Albert Collins.





"River Deep - Mountain High". Impresionado por la fuerza de Tina, el afamado productor Phil Spector invitó al dúo a su estudio. Con 21 músicos de sesión implicados y muchísimas tomas exigidas a la artista, el resultado fue la que está considerada una de las 500 grandes canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.





"Nutbush City Limits". Escrita por ella misma, se trata de un relato autobiográfico en el que ella regresa a su ciudad natal y a sus modestos orígenes. Editada en 1973, fue uno de los últimos temas que publicó junto a Ike Turner.





Estas son sólo algunas de las canciones que conforman el legado de una artista cuyo impacto sociocultural queda de manifiesto desde que existen al menos 76 artistas que han sampleado su música -desde Chris Brown hasta Fatboy Slim, Soul II Soul o The KLF, además de que se conocen al menos 157 covers de sus canciones y 40 remixes de su obra, que por supuesto, no comenzó con “Private dancer”.

Con información de EFE.