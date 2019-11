Tracy Spiridakos, cada vez más cómoda siendo parte de Chicago P.D.

A tres años de haber tenido su debut en la serie Chicago P.D., la actriz Tracy Spiridakos asegura estar cada vez más cómoda con su papel y ha sabido sortear los retos que su personaje, la detective Hailey Upton, ha tenido en el camino, entre ellos, ser una parte esencial del capítulo desenlace del caso terrorista por el que también atravesaron las series Chicago Fire y Chicago Med que estrena hoy a las 21:00 horas por Universal TV.

"Cuando nos damos cuenta de que hay una bacteria que invade la ciudad, Hailey interactúa con el problema y empieza a ayudar a las personas, eso hace que se vea en la disyuntiva de encontrar al culpable de lo que está pasando o ayudar a una mujer joven que la necesita, la vamos a ver de una forma que no se ha mostrado antes", señala Spiridakos en entrevista telefónica.

Spiridakos está emocionada por la evolución que ha visto en su personaje, aunque Hailey y ella tienen demasiadas cosas en común, como sus orígenes griegos, para la actriz interpretar a la detective no deja de ser un gran reto, puesto que más allá de las implicaciones físicas que pudiera tener un personaje así, la actriz cree que su carácter bromista es lo que la desafía al interpretar a la seria Hailey Upton.

“Creo que Hailey me hace entrar en contacto con una parte muy intensa de mí, yo me rio todo el tiempo, le hago bromas a todo mundo, y ella es muy seria la mayoría de las veces y hace que me sea un poco, probablemente soy la peor del grupo, cuando alguien se equivoca yo siempre me rio a pesar de que todo el mundo este callado y siento que me tengo que comportar mucho cuando la interpreto”, expresa la actriz entre risas.

Spiridakos entró a Chicago P.D. como actriz invitada a finales de la cuarta temporada de la serie y su gran desempeño la llevó a unirse definitivamente en la temporada cinco. “Ahora me siento más confiada, pero siempre hay cosas nuevas y espacio para aprender, me integre muy bien, me han hecho parte del grupo desde el inicio”, asegura.

Y considera que en esta séptima temporada la detective sufrirá grandes cambios evolutivos, “al inicio Hailey era muy reservada, complicada para dejar entrar a la gente, y hemos visto como se ha desenvuelto en eso, especialmente en esta temporada veremos una parte diferente con sus relaciones, vamos a ver cómo se ha hecho más cálida con todo.

El capítulo que será mostrado hoy es la continuación de una historia dividida en tres partes, que tuvo su comienzo con el escuadrón de bomberos de Chicago Fire, cuando una bacteria mortal atacó a la ciudad y afectó a numerosas víctimas lo que generó una sospecha de que había algo más grande detrás de las infecciones.

En la segunda parte los médicos de Chicago Med, enfrentaron una epidemia severa y el equipo de Chicago P.D. intervino para dar con las primeras pistas de lo que podría ser un bioterrorismo.

Así, en esta tercera y última parte del encuentro de las series, se podrá ver al Departamento de Policía de Chicago P.D. enfrentando unos de los casos más peligrosos que han vivido, para descubrir quién es el responsable de los fatídicos hechos que acontecen en la ciudad de Chicago.