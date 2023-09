Tras Pégate pa’ mí, Jorge Losa seguirá combinando la música y actuación

Después del lanzamiento de su canción Pégate pa’ mí, Jorge Losa se mantiene firme en continuar desarrollando su faceta musical.

Aunque no se considera un cantante profesional, Losa aseguró que continuará sacando más canciones, esto debido a que considera a la música como una de sus grandes pasiones.

“Soy un actor, en toda la extensión de la palabra porque estudié la carrera, me preparé, hice todo lo que tenía que hacer para ser un gran profesional en la actuación, por eso no diré que soy un cantante porque no me preparé para eso, siento que, como admiro y respeto el hecho de haber estudiado tanto mi carrera de actor, sería una falta de respeto decir que soy cantante por el simple hecho de haber lanzado dos canciones, eso para mí no es ser cantante”, afirmó Losa en entrevista.

“He tenido la capacidad de comercializar lo que hago, de hacer algo que entretiene a la gente, algo que gusta, algo que es vendible, seguramente sí, eso no se puede negar, pero no soy un cantante. Pero sí lo voy a seguir haciendo porque es mi hobbie, me apasiona y me gusta hacerlo, seguiré trabajando en esto porque es mi pasión”, agregó.

En cuanto a lo actoral, Losa está próximo a estrenar la obra de teatro 2:22 una historia paranormal, en donde dará vida a Fer, un hombre que tiene la habilidad de comunicarse con seres de otro plano, a través de sesiones espiritistas.

El thriller se desarrolla en una casa misteriosa, mientras se lleva a cabo la reunión de cuatro amigos, Sam (Diego Klein), Eli (Alejandra Ambrosi), Laura (Érika de la Rosa) y Fer (Losa). Algunos son creyentes de lo sobrenatural, mientras que otros prefieren inclinarse por la lógica.

“Yo soy un fiel creyente de la magia, de todo lo que va más allá, mi vida cambió cuando empecé a entender que la gran mayoría de lo que le da sentido a nuestras vidas no es lo que podemos ver y tocar, sino que hay algo mucho más allá, que es mucho más amplio”, aseguró Losa.

La obra se estrenará el 22 de septiembre y tendrá funciones sábados y domingos, en horarios de 18:00 y 20:45 horas, en el Teatro Xola.

Losa reconoció que su participación en el reality de La casa de los famosos México impulsó mucho su carrera, ya que, a su salida, ha recibido distintas ofertas de trabajo.

“Impactó muy bien, se dio ese trampolín que necesita todo artista en algún momento, esa proyección que necesitamos, esa visibilidad, como dicen: ‘santo que no es visto, no es adorado’.

“La Casa sí fue algo muy positivo para mí, sí fue un proyecto difícil, no diré que no, pero fue un gran proyecto y hasta ahora el mejor de mi vida ya que ha significado un cambio para mí”, expresó.