Vive Latino rinde homenaje a José José

Con el puño arriba y la emoción saliendo desde el pecho fue como el público vivió el homenaje que el Vive Latino le rindió a José José en la primera jornada de este encuentro musical.

Bastaron 50 minutos para que hombre y mujeres se reunieran frente al escenario principal a recordar la música del Príncipe de la Canción, cuyos temas fueron interpretados por cantantes de todos géneros musicales.

El primero fue el Dr. Shenka, que con su look rockero y su particular estilo para cantar se lanzó a interpretar Si me dejas ahora, con la que inició esta participación especial. La multitud comenzó a congregarse y a corear la canción. Y aunque algunos dudaban la letra, al final todos se escucharon en unísono.

“Este es el homenaje que hace el Vive Latino al Príncipe de la Canción. Un aplauso por favor. Pero sobre todo, un aplauso porque al final sí hubo Vive Latino, cabrones”, dijo Abulón, vocalista de Las Víctimas del Doctor Cerebro quien fungió como presentador del acto.

Carla Morrison, con un elegante traje blanco, fue la segunda al micrófono. Su sonido melancólico le puso un sentimiento profundo a Amar y querer. Después vino Ely Guerra, cuya histriónica actuación de Lo que un día no fue, no será, puso la piel chinita a los miles de asistentes.

No hubo diferencias de géneros, al contrario. El pop, el rock, el rap y el hip-hop. Se unieron de la mano de Ximena Sariñana, Pato Machete y la aparición especial de Alemán, quienes se subieron al escenario para realizar una nueva versión de Amnesia.

Ya entrados en la nostalgia, Mon Laferte subió a desgarrarse la garganta con La nave. Apenas se escuchó salieron volando algunos vasos de cerveza por la emoción, en la parte delantera del escenario.

Alejandro Aguilar | El Sol de México

Meme del Real, quien encabezó el homenaje con la dirección de artistas desde su piano, tuvo que lanzarse la interpretación de El Triste, ante la ausencia de algunos artistas que estaban programados para este acto y que no pudieron llegar al show. Con un poco de nerviosismo al inicio, Meme realizó su actuación con pasión y se entregó a los miles que aclamaron su interpretación.

Las seis canciones que rindieron este homenaje fueron también interpretadas por una orquesta dirigida por Mario Santos, quien también estuvo a cargo de los arreglos musicales.