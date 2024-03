Westlife lleva a sus fans a un viaje de nostalgia

Westlife llevó a la Arena Ciudad de México de vuelta al pasado esta noche, con un show parte de su gira “The wild dreams tour”s . Sin embargo, su alineación estuvo incompleta, pues Maek Feehily se ausentó por cuestiones de salud, y únicamente estuvieron presentes Nick Byrne, Kian Eegan y Shane Filan.

El show comenzó con “Starlight”, seguida por “Uptown girl”, tema originalmente escrito por Billy Joel y lanzado en los 80, que los llevó a la fama internacional en 2001.

“Puedo sentir la vibra. Este es nuestro show 99, así que los vamos a llevar por un viaje por sus recuerdos, vamos a tocar muchas canciones que ustedes conocen, quiero que recuerden cómo se sintieron la primera vez que las escucharon”, dijo Shane.

El público se mostraba muy entusiasmado, coreando todas las canciones y ovacionado a la banda al final de cada una. En el escenario la producción se limitó a juegos de luces e imágenes de ciudades y paisajes en las pantallas, y en esta ocasión la pantalla central de la Arena permaneció apagada.

Los tres cantantes eran los únicos que estaban en escena, y ocasionalmente se lanzaban chispas o flamas para amenizar el show. Temas como “When you’re looking like that”, “Fool again”, “Mandy” y “My love” sonaron a continuación.

La agrupación incluyó un homenaje a ABBA, conformado por “Dancing queen”, “give me your love after midnight” y “Mama mia”, entre otros éxitos de la banda sueca.

Shane no dejó pasar la oportunidad de presumir su habilidad para hablar español, y cantó una línea de la canción “I lay my love on you”, con lo que enloqueció al público.

Nick tomó el micrófono enseguida, para hacer una breve dinámica con el público, que consistía en un juego de luces con sus celulares, una fotografía con las banderas de México e Irlanda, y hasta un brindis con sus compañeros.

El cantante incluso recordó que desde su infancia era su sueño venir a nuestro país.

“En 1986 vi la copa mundial aquí en México, cuando era niño quería ir al Estadio Azteca, recuerdo pensar que México parecía un país muy dulce, y diez años más tarde vinimos aquí por primera vez, y había muchos fans en el aeropuerto”, dijo.

En la recta final en público cantó con “World of our own”, “Flying without wings”, “Hello my love” y “You raise me up”. “Es difícil para nosotros creer que hemos estado juntos 24 años, y seguimos viniendo a los lugares que siempre hemos visitado. Sólo queremos darles las gracias por recibirnos tan bien”, dijo Shane a manera de despedida.