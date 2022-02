Zoé: Lanzar el mejor disco en el peor momento

Hace casi un año, cuando la humanidad tenía menos claridad sobre cuál sería el curso de la pandemia, Zoé lanzó un nuevo disco de estudio, el séptimo de su carrera, titulado Sonidos de Karmática Resonancia (SKR). La salida del disco pasó prácticamente inadvertida para muchos, incluso para parte de sus seguidores, quienes seguramente estaban más preocupados por mantenerse a salvo del virus y sus consecuencias. El disco mencionado pudo pasar a la historia como el álbum que Zoé lanzó a media pandemia, a no ser porque había otro detalle a considerar: la banda acababa de publicar, tal vez, el mejor disco de su carrera.

Así transcurrió el resto del 2021, entre la incertidumbre generalizada y los tímidos esfuerzos promocionales de parte de su disquera, hasta que en el verano la banda salió de gira por Estados Unidos -donde, a diferencia de México, ya se podían hacer conciertos en ese momento-, con lo que poco a poco comenzó a cobrar más relevancia todo lo relacionado con esta placa, que destacaba por su producción más escrupulosa que de costumbre y por algunos arreglos que le aportaban cierta renovación al sonido del grupo.

Fue por ello que, ya que la banda estuvo disponible para hablar de este álbum, nos pusimos en contacto con ellos para que nos contaran qué hicieron de manera diferente en esta ocasión.

El primero en arrojar luz sobre el tema fue el baterista Rodrigo Guardiola, quien dice a El Sol de México que hubieron varias cosas significativas, entre ellas, el grabar el disco completo con el productor Craig Silvey (The Magic Numbers, The Coral, The Horrors), en lugar de con Phil Vinall, con el que habían hecho todos sus discos previos.

“Nos gustó mucho su manera de trabajar, especialmente porque nos sacó de nuestra zona de confort y nos hizo trabajar de una manera mucho más dinámica, ya que él preproduce y graba el disco al mismo tiempo, además de que lo hace con un enfoque de la banda tocando en vivo al mismo tiempo y eso cambió mucho la dinámica de cómo llegamos a los arreglos de la canción”, dice Rodrigo.

“En este disco nos sentimos graduados de la escuela de Phil en el sentido de la producción y decidimos producirlo nosotros, junto con Craig, y creo que eso fue en lo que atinamos. De alguna forma nos daba terror aceptarlo, pero ya estábamos en un momento de madurez para poder hacerlo nosotros solos, y teníamos ganas. Fue como un acto de confianza en nosotros y creo que resultó muy bien, Craig nos dio esa confianza”, agrega León Larregui.

El otro factor que influyó determinantemente en la construcción de SKR fue la pandemia, que partió la producción del disco en dos, ya que la mitad del disco estaba lista antes del inicio de la emergencia sanitaria y la otra mitad se terminó hasta finales del 2020.

“También quisimos ir más al grano y trabajar en menos tiempo en el estudio; como que a veces la creatividad fluye mejor cuando tienes factores que te presionan, como el tiempo, y por la pandemia decidimos ser prácticos y enfocarnos más, o sea, no estar tan relajados”, recuerda Rodrigo.

¿Es verdad que terminando la gira de Aztlán, León los convocó a que en lugar de irse a descansar se pusieran a preparar este álbum?

León: Fue algo que salió muy espontáneo. Creo que estábamos en un punto de trabajo y de logros con el que yo sentía que si parábamos y yo me iba a hacer un disco mío podía frenarse o enfriarse el impulso que llevábamos, entonces pensé que la movida más inteligente era sacar un disco, para continuar con este crecimiento. ¡Pero claro, nadie vio venir que lo que nos iba a enfriar no iba a ser un disco mío, sino la pandemia!

Ángel: No… Fue muy natural, en realidad no hay un paso heróico de no descansar para nada, ni ningún llamado de nadie para nada, fue simplemente un paso natural que se acordó como banda.

“No fue un disco en el que estuviéramos pensando en su aceptación comercial, sino en su aceptación musical”

Rodrigo Guardiola

Y entonces hicieron un disco muy bien producido, en el que me parece que el balance general es muy positivo.

Rodrigo: Muy positivo, sí.

León: Creo que, en la posición en que estamos, después de tantos años podemos darnos la licencia de hacer algo que nos convenza a nosotros, algo de lo que estemos convencidos, más allá de un disco que tuviera hits comerciales; era más una cuestión de una actitud en la que podamos hacer lo que queremos, una libertad que creo que no pasa en México. De hecho no teníamos esa preocupación de hacer hits, sino de hacer un disco con la música que nos llenara.

Ángel: Yo veo las cosas más prácticas: En el momento en que tuvimos las canciones lo que hicimos fue juntarnos. Afortunadamente Zoé tiene esta virtud de que cuando nos juntamos salen las cosas… y esta vez no fue la excepción.

Pero sí destaca que quizá es un disco sin tanto énfasis comercial.

Rodrigo: Sí, completamente. No fue un disco en el que estuviéramos pensando en su aceptación comercial, sino en su aceptación musical, y un crecimiento de banda y como músicos, tratando de encontrar una manera más simple y aterrizada de grabar y de hacer música, yo creo que es un disco menos perfecto, en el que más bien se buscaban muchos accidentes afortunados, yo lo siento como un disco libre porque nos fuimos a donde quisimos, las canciones son bastante eclécticas, hay unas muy pop y bien felices y hay unas lentas y bien oscuras y exageradamente largas, pero dijimos: ¡no pasa nada!

Ya que la pandemia partió en dos la producción del disco, ¿cree que ésta influyó en el último bloque de canciones que hicieron?

León: Sí, totalmente, yo creo que los títulos, la lírica y la temática de las canciones sí se vio afectada por lo que estábamos viviendo, por los encierros y por toda la incertidumbre la angustia y el miedo que se vivieron, de no saber qué iba a pasar. Todo eso está impreso de alguna forma en las canciones, quizá no tanto en la música, porque ya la habíamos hecho antes de la pandemia, pero en las letras sí, en el segundo bloque.

Y la situación también afectó a la promoción del disco. Porque el año pasado mucha gente, incluidos seguidores de la banda, no se habían enterado de su salida.

León: Sí, creo que eso les pasó a todos los artistas. Fue todo muy accidentado y la gente más bien tenía en la cabeza las noticias de todo lo que estaba pasando. La gente no sabía si había salido o por qué había salido… No hubo promoción porque tampoco se podía hacer mucha promoción. Fue todo un lanzamiento accidentado y también las giras, porque no sabíamos cuándo íbamos a poder tocar.

Rodrigo: Es la primera vez que no hacemos un tour de promoción y que no visitamos, hasta la fecha, ninguna cabina de radio para hacer entrevistas, todo lo hemos hecho poco a poco, afortunadamente Zoom abrió una nueva ventana para poder hacer entrevistas de manera práctica y efectiva… Todo se retrasó mucho hasta agosto, cuando hicimos una gira de unas 9 semanas en Estados Unidos y hasta ahora estamos empezando a tocar con este nuevo álbum en México, aunque ya tiene un año de que salió.

La salida de SKR pasó prácticamente inadvertida para muchos de sus seguidores, quienes probablemente estaban más preocupados por mantenerse a salvo del virus y sus consecuencias

¿Les habrá ocurrido la ironía de lanzar su mejor disco en el peor momento?

Rodrigo: Sí, puede ser… Para mí, a nivel de canciones, sería muy subjetivo decir cuál es nuestro mejor disco, porque creo que cada generación se identifica con diferentes momentos… Pero a manera de experiencia y de estética en el sonido, para mí sí es el mejor.

León: Siempre hemos buscado no repetirnos, porque es muy fácil repetir la fórmula. En este caso, como es un disco que ya hicimos hace un par de años, pues fue hecho pensando en otras cosas, aunque claro, cuando tocamos en vivo pues estas son las canciones que más nos gusta tocar, porque son las que nos representan ahora como artistas, es normal que un artista, conforme va creciendo siempre quiera mostrar su trabajo actual.

¿Cuál sería su canción favorita de SKR?

Rodrigo: Yo creo que “Canción de cuna para Marte” porque me gusta mucho cómo suena, es una de las canciones más tranquilas y me recuerda a discos viejitos con una estética sonora como de John Lennon o Alan Parsons, como que balancea muy bien entre algo de rock clásico y rock contemporáneo.

León: Van cambiando todo el tiempo, pero creo ahorita algunas de mis favoritas son “Karmadame”, “Fiebre” y “Canción de cuna para Marte”.

Ángel: A mí me gusta mucho “Karmadame”, siento que nunca habíamos hecho algo así… Es de las canciones que más me emocionaron, porque aunque tiene elementos que son muy de Zoé, tiene otros elementos que me recuerdan al bossa nova, porque así era la composición, como un bossa nova al que le dimos la vuelta hacia lo electrónico, entonces armónicamente quedan esos colores… Y la melodía es muy bonita, y el coro es algo muy épico, algo que no hacemos en la mayoría de nuestras canciones.

Ahora que ya comenzó la gira por México, ¿qué van a poder ver sus seguidores que no hayan visto antes?

Rodrigo: Visualmente yo estoy muy sorprendido, porque los elementos en pantalla y las luces son los más increíbles que hemos puesto, la verdad es que va a estar muy divertido y la calidad de sonido de la banda está mejor que nunca, estamos tocando muy bien, muy concentrados, muy enfocados en que suene muy bien y creemos que se balancea muy bien, porque tocamos muchos hits de la mayoría de los discos… Lo de las luces y los visuales no lo pudimos llevar a Estados Unidos, porque todavía no tenemos la infraestructura para llevar ese tamaño de gira allá, pero aquí en México sí podrán ver el máximo potencial de lo que logramos montar como espectáculo.

Ángel: A mí lo que me gusta mucho de esta nueva gira, es la posibilidad que te da tener siete discos, porque es increíble la cantidad de canciones que puedes escoger… También creo que es uno de los shows más largos que hemos hecho. Está increíble, porque le permite a la gente tener todo un viaje de rolas que van pasando, desde este disco hasta quizá el primero.

