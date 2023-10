Crea tu propia película de The Eras Tour: Taylor Swift

2. Si asistieron a alguno de sus conciertos, asegúrate de que compartan sus propias grabaciones. Si no tienen suficiente material propio, no te preocupes. Puedes buscar videos de "The Eras Tour" que otros swifties hayan compartido en las redes sociales. Esto ampliará tu colección de clips.



Adquiere estos posters de seis discos de Swift de alta resolución con medidas de 20 x 30 cm.



Foto. Amazon.