Construcción de la L3 del Cablebús avanza lento y con retrasos

Sin dar fecha para su inauguración, el gobierno de la Ciudad de México inició las pruebas operativas de la Línea 3 del Cablebús, que correrá del Complejo Cultural Los Pinos, en el Bosque de Chapultepec, a Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Apenas en febrero pasado, Jesús Esteva, secretario de obras capitalino, informó que en mayo iniciaría el periodo de pruebas y que en junio la nueva ruta sería inaugurada.

Incluso, antes de que arrancara el proyecto, autoridades habían informado que estaría listo en septiembre de 2023, pero una vez iniciadas las obras, calcularon que necesitarían tres meses más, por lo que comenzaría a operar en diciembre de ese mismo año.

Pese a las estimaciones, los trabajos van a marcha lenta, pues hasta ahora reportan un 85 por ciento de avance, mientras que hace seis meses registraba 83 por ciento.

La obra está sostenida por 40 torres y contará con el servicio de 71 góndolas, para trasladar a lo largo de cinco kilómetros y medio a mil personas por hora, las cuales sumarán 12 millones 780 mil de usuarios cada año.

“Hoy inicia un periodo de pruebas, estás pruebas van a abarcar más de la mitad de la línea completa del Cablebús; son, como se ha dicho, cinco kilómetros y medio, y estas pruebas van a abarcar tres kilómetros, o sea cuatro estaciones de las seis”, expresó ayer Martí Batres, jefe de gobierno de la CdMx.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

En este ensayo, explicó, sólo transitarán cinco cabinas, las cuales permanecerán cubiertas con mantas en intervalos de una hora, para verificar su adecuado funcionamiento.

Actualmente, las seis estaciones (Los Pinos, Panteón Dolores, Charrería, Parcur, Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga) están terminadas al 100 por ciento, con la instalación de postes y el sistema electromecánico que permite la circulación de las cabinas. Sin embargo, la obra civil que refiere a accesos de usuarios, ventanas, torniquetes, escaleras, etc apenas reporta entre un 30 y 70 por ciento de avance.

“De mil 100 toneladas de estructura metálica que hay que instalar, ya llevamos 760”, precisó Esteva, quien acompañó a Batres durante un recorrido.

El secretario de obra explicó que estas pruebas son el inicio de la certificación que debe seguir el cablebús, y un conjunto de pasos para lograr que su funcionamiento sea exitoso y cumpla con el recorrido en 21.3 minutos.

Impacto ambiental

La obra, con una inversión de 2 mil 263 millones de pesos, ha generado inconformidad entre los vecinos de la colonia Daniel Garza, quienes denunciaron que decenas de árboles murieron tras ser retirados del Bosque de Chapultepec y trasplantados a un lado de las obras.

“Los árboles están secos, esa presunción de que están plantados y trasplantando es una mentira y burla a los ciudadanos. Los árboles se están muriendo”, denunció Jorge Manzur.

En un recorrido realizado por El Sol de México se pudo constatar que decenas de árboles que fueron transportados durante mayo y junio de 2023, para construir las estaciones Los Pinos y el Panteón de Dolores, se encuentran secos y con fichas numéricas como registro.

En tanto, autoridades capitalinas aseguran que plantaron mil 74 árboles para resarcir la tala y retiro.

Vecinos se manifestaron contra la obra y denuncian un "ecocidio" / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Ayer, algunos habitantes asistieron a la estación Panteón de Dolores y reprocharon, con lonas en mano, que llevan casi un año a la espera de los dictámenes de impacto ambiental y del plan de movilidad y de minas que el año pasado solicitaron al gobierno de la Ciudad de México, mediante una reunión en el Congreso capitalino.

“Nunca nos respondieron. En transporte no nos está beneficiando, estamos esperando hasta 30 o 40 minutos por una combi o camión que nos deje en Metro Constituyentes o Chapultepec, y el Cablebús no tiene estas paradas, no va a solucionar ningún problema de transporte”, denunció Manzur.