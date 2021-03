Sheinbaum promete mayor control en cobro de agua a grandes consumidores en CDMX

Habrá mayor control en la fiscalización del cobro de agua de los grandes consumidores comerciales en la Ciudad de México, esto gracias a que se cancelaron las concesiones que tenían cuatro empresas, informó el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

La semana pasada El Sol de México anunció que el 31 de mayo el gobierno capitalino ya no renovará los contratos con Agua de México, y con las multinacionales francesas: Veolia, Iacmex y Tecsa.

Esta mañana, la Jefa de Gobierno aseguró que habrá un ahorro de 388 millones 604 mil 426 pesos al prescindir de los servicios de las empresas, y es así que a partir de junio del 2021, el Sistema de Aguas y Tesorería quedará a cargo del cobro de agua, mantenimiento e instalación de medidores, impresión y distribución de boletas y de las actividades de recaudación.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, explicó que están buscando mejorar la atención del usuario donde incluso, los ciudadanos ni se darán cuenta, además, que habrá una fiscalización más eficiente.

“Si bien las empresas hacían parte de este trabajo, nosotros estamos pensando en una fiscalización más eficiente y con un sentido más social, hacer énfasis en los grandes consumidores comerciales para poder tener mayor control de estos usuarios y mantener todos los beneficios que hemos tenido en el resto de los consumidores domésticos en términos de este cambio de cobro”, precisó.

Agregó que se van a mantener las oficinas que actualmente tienen, lo que significa que se van a duplicar con las oficinas de atención que ya tiene Tesorería, y también con todas las administraciones tributarias quienes podrán cobrar.

González Escobar reiteró que el usuario va a tener mejor atención directa para poder hacer sus consultas y sus aclaraciones pertinentes.

“El mayor costo por parte de tesorería es la emisión de boletas (60, 933, 000) lo estamos considerando así pero no se va a quedar así eso va a ser un ahorro adicional al siguiente año, no sabemos todavía de cuánto por eso no lo estamos contabilizando porque es un proceso que vamos a seguir avanzando conforme se vayan registrando y podamos avanzar a esta política que tiene el gobierno de sin papel y la política de cobro electrónicos que le faciliten al usuario la atención”, declaró.

Boletas digitales

Los capitalinos ya podrán solicitar que el cobro del agua les llegue de forma digital a un correo electrónico, informó, el coordinador general del Sistema de Aguas, Rafael Bernardo Carmona Paredes.