Investigarán falta de auxilio para Ariadna Fernanda

Las fiscalías generales de Justicia del Estado de Morelos y de la Ciudad de México trabajarán en conjunto para esclarecer por qué Ariadna Fernanda fue encontrada sin vida en la autopista La Pera-Cuautla luego de que salió de una reunión en la colonia Condesa.

De acuerdo con la autopsia practicada por la Fiscalía de Morelos, la joven murió por intoxicación de bebidas alcohólicas y broncoaspiración y no presentaba indicios de violencia, por lo que también se investigará por qué no le prestaron ayuda la persona o personas que la trasladaron hacia la autopista.

Puede interesarte: Instituto de Ciencias Forenses en CDMX realizará nueva autopsia a Ariadna Fernanda

“El material de indicio de videos esperamos que nos arroje una probable ruta que nos dé luz de qué pasó. La responsabilidad que tenemos es que no vamos a descartar cualquier posibilidad, vamos a verificar con ley en mano si es que la trasladaron, si hubo personas que omitieron prestarle auxilio, pudieron haber personas que en lugar de llevarla a atención médica pudieron no prestarle ayuda, podría implicar una conducta con apariencia de delito”, dijo.

Sin embargo, explicó que al no tener los elementos necesarios para saber cómo fueron los hechos no pueden dar hipótesis o más comentarios al respecto.

“No podemos plantearlo, lo que tenemos es lo ya explicado, vamos a seguir trabajando, ha sido un número importante de personas que se presentaron a declarar y hasta hoy es el estatus que se puede comunicar”, explicó.

QUÉ DICEN LAS LEYES

Sobre el tema, la abogada penalista Gregoria Chávez, señaló a este diario que si se da el caso de que las autoridades apliquen al taxista que la recogió en la Condesa un cargo sería el de abandono de persona. Según el Código Penal, en el

Artículo 229 establece: "El abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años".

El 30 de octubre Ariadna presuntamente subió a un taxi de aplicación afuera de un bar en la colonia Condesa, pero no llegó a su casa y la búsqueda que iniciaron sus familiares y amigos terminó cuando una pareja de ciclistas la halló sin vida en la autopista La Pera-Cuautla, en una desviación hacia Tepoztlán, Morelos.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, indicó en conferencia de prensa que, de acuerdo con los primeros exámenes periciales, no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo de Ariadna, "no hay señales de que haya sido violentada de manera sexual. No se encontraron golpes o señales de violencia física".

Este diario preguntó a la Secretaría de Movilidad cuál es el protocolo que deben llevar a cabo los conductores de autos de alquiler con chofer en estas emergencias y no respondió al cierre de esta edición.

Sobre qué pasa en situaciones de emergencia Cecilia Román, de la empresa Uber, comentó a El Sol de México que esta aplicación cuenta con medidas de seguridad.

Explicó que RideCheck es la tecnología que se tiene en la app para detección de anomalías. Detecta tres escenarios: de- tención larga e inesperada, viajes que terminan antes de lo esperado y desviaciones en la ruta.

Asimismo, mencionó que ante cualquier situación de emergencia, lo fundamental es llamar al 911 para que la policía auxilie.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la ciudad, zona metropolitana y otros 10 estados el país, se tiene una integración con los servicios de emergencia (C5 o C4) para que reciban de manera automática información del viaje, y puedan agilizar la ayuda.

Además, apuntó que todo el protocolo de seguridad se les comunica a los socios conductores para cualquier emergencia que surja en el viaje y menciona es importante que los usuarios estén enterados.