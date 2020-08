INVI adquiere terreno en Tláhuac para reubicar a 316 familias damnificadas

El Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México compró un terreno de 10 mil metros cuadrados por un total de 58 millones de pesos para la reubicación de 316 familias que quedaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, y se expropiarán 17 inmuebles más, según anunció César Cravioto, comisionado de la Reconstrucción.

A un mes de que se cumplan tres años del movimiento telúrico, el funcionario presentó los avances en los trabajos que se han realizado en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Las casas afectadas durante el sismo en la alcaldía Iztapalapa y algunas de Tláhuac ya no pueden reconstruirse en la misma zona, debido a que son áreas de grietas por lo que se optó por la reubicación.

Cravioto explicó que ya se firmó el contrato de compra-venta del terreno de 10 mil metros cuadrados, llamado “Arboledas” ubicado en la alcaldía Tláhuac, para aquellas 316 familias que serán reubicadas e incluso alcanzará para ingresar a 320. El Invi no proporcionó información sobre el exdueño de este predio.

Comentó que el proyecto se está haciendo y se visitará a cada una de las personas damnificadas a reubicar para hacerle dicho ofrecimiento, en el caso de aquellos que opten por vivir fuera de la ciudad, se les darán directamente los recursos equivalentes al costo de la construcción de la vivienda.

Adelantó, que se están estudiando otros terrenos para su compra pues había más familias dentro del mismo espacio afectado. “Estas familias son las originales en el inmueble, en estos terrenos en algunos casos puede haber más de una familia, lo que el gobierno de la ciudad está ofreciendo es que la familia titular se vaya al inmueble sin costo alguno y el desdoblado se pueda ir a una vivienda pero con crédito del Invi. El crédito será dependiendo del proyecto del Invi”.

Cravioto agregó que se expropiarán 17 inmuebles en común acuerdo con los habitantes de los mismos, para resolver los problemas jurídicos porque las familias no tienen título de propiedad y finalmente serán devueltas a los habitantes de Zapata 56, Dr. Lucio 103, Oriente 155 No. 3718, Av. México 11, Medellín 393, Taxqueña 1291, Guanajuato 226, Antigua Taxqueña 70, San Antonio Abad 39, División del Norte 4120, Pitágoras 316, Gitana 243, Callejón de la Igualdad 32, Odesa 902, Dr. Lucio 102, Oriente 155 No. 3702 y Coquimbo 911

SANCIONES A EMPRESAS

El comisionado mencionó que además la Fiscalía General de Justicia de la ciudad ha avanzado en las sanciones a las empresas que construyeron los siguientes inmuebles: Tlalpan 550, Insurgentes Norte 1260 y Zapata 56.

También con la Contraloría General se han avanzado en las sanciones a empresas que han participado en proceso de reconstrucción de Tlalpan 550, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE, Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166, Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476.

El total de vivienda multifamiliar que deberán entregar son 370, actualmente se han intervenido 196 y para el 19 de septiembre de este año se entregarán 230. Para finales de diciembre de este mismo año tienen el compromiso de llegar a los 270 entregados.

Asimismo, 7 mil 294 viviendas unifamiliares forman parte del censo, ya se entregaron 2 mil 260 y hay 3 mil 305 en proceso de obra. Aseguró que para 2020 terminarán el 100 por ciento de estas casas.