“No me dedicaré a culpar al pasado”: Lía Limón, alcaldesa electa en AO

Aunque no es tiempo de anticipar si hubo algún desfalco en la alcaldía Álvaro Obregón, en cuanto Lía Limóm asuma como titular de esa demarcación, dará vista a la autoridad competente, de encontrar algún daño al erario público.

En entrevista con El Sol de México la alcaldesa electa aclaró que quedaron atrás los tiempos de competencia electoral, pues en este momento hay que construir en beneficio de los habitantes.

“No me voy a dedicar dos años a echarle la culpa al pasado, me voy a dedicar a trabajar y a ver hacia el futuro y daré vista de lo que se deba dar a las autoridades”, asumió.

¿Cómo se encuentra la alcaldía?

A ver si me preguntas mi diagnóstico sobre estos tres años de gobierno de Morena en Álvaro Obregón, encuentro abandono en la alcaldía, no hubo gobierno, Layda no gobernó, Layda estuvo en Campeche, Layda no los volvió a ver y eso se nota en las calles, se nota en la calidad de servicios públicos, en la falta de seguridad y a eso vamos a entrarle de lleno, a esos temas, yo estaré y me dedicaré de tiempo completo.

Los nueve integrantes de la unión de alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, comentaron que buscarán un presupuesto más equitativo, ¿por qué?

Estas alcaldías, por ejemplo, generan el 85 por ciento del impuesto predial, y no se retribuye de manera equitativa, igual que el impuesto sobre nómina. A diferencia de lo que sucede en todo el mundo, el impuesto predial es un presupuesto vinculado al suelo y por el que la gente espera cierta calidad de servicios. El impuesto es más alto en unas zonas que en otras, sin embargo, a la hora de distribuir ese pago no se toma en cuenta lo que se paga y evidentemente sí afecta, pero esto sólo sucede en la Ciudad de México, porque en otros municipios sí se ejerce.

La jefa de Gobierno les respondió que se basará en la fórmula que ya se conoce, ¿qué le responde?

Sí, en efecto sí se transparenta esa fórmula y se agradece, pero no es una fórmula equitativa, estamos muy lejos de ser equitativos.

Es que el equilibrio y la equidad se debe generar de otro modo y no del impuesto predial. El impuesto predial en el país y en China es un impuesto vinculado al suelo, por lo tanto el predial no debería ser la vía para generar esos equilibrios.

¿Cómo buscarán ese equilibrio? ¿Irían al Congreso?

Vamos a buscarlo.

Dice que apostará por una mejor seguridad con más elementos y patrullas, ¿ya sabe cuántos?

Es un tema que analizaremos, pero vamos en eso, vamos a tener más patrullas bien equipadas, más cámaras y botones de alarma, eso me parece más importante.

Prometió reactivar la economía y en esto contempla recuperar 3 mil negocios, ¿cómo le va a hacer?

Créditos entre 25 a 50 mil pesos para ayudar a que se reactiven los negocios, y buscando hacer sinergia, Álvaro Obregón no es sólo una con más contrastes sino con más comercios, en los recorridos en todas las colonias había mucha gente que decía “me quedé sin trabajo”.

En materia de servicios públicos, ¿que hará?

Vamos a trabajar en mejorarlos, hay una enorme demanda de falta de servicios públicos de calidad, vamos a iluminar la alcaldía en los primeros cien días de gobierno.

Vamos a mejorar el sistema de recolección de basura, vamos a tener un esquema eficiente de atención a gestiones, hoy existe el SUAC (Sistema Unificado de Atención Ciudadana) que en realidad no avanza; vamos a tener un gobierno digital para poder atender la gestión de la gente, que tiene que ver con bacheo, alumbrado, recolección de basura y rescate de espacios públicos.

Habla de iluminar la alcaldía, ¿ya sabe cuántas necesitan?

No, haremos un diagnóstico para identificar exactamente en dónde y cuáles, pero hay muchas zonas que están en penumbras y vamos a iluminar, porque el tema de la iluminación también está vinculado a la seguridad para hombres y mujeres, pero más para las mujeres, a las mujeres no violan y nos levantan, vamos a trabajar en eso.

¿Cuáles son los programas para las mujeres que aplicará?

Reactivaremos las estancias infantiles que Morena canceló, en Álvaro Obregón había 40 que atendían a 2 mil niños por lo menos, el programa también contribuirá al empoderamiento de las mujeres.

Se les dará una Tarjeta Aliada, es un apoyo para las mujeres más vulnerables como a las jefas de familia solas, a las mujeres que están en condiciones marginadas y que la pandemia les dio más carga. Se dirigirá a 5 mil mujeres con un apoyo bimensual de mil pesos.