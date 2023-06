Personas queer encuentran espacio de apoyo en la Casa Revuelta

Si bien en la Ciudad de México hay una gran cantidad de sitios enfocados en la fiesta y la diversión para la comunidad LGBTQ+, en la Casa Revuelta Queer las personas encuentran arte, cultura, respeto y, posteriormente, apoyo para quienes más lo necesiten.

El fundador del lugar, Dimitri Voulgueris, dijo a El Sol de México que en la capital no hay sitios donde las personas queer comparta ideas, propuestas o proyectos que promuevan sus derechos y su postura política sin ser discriminadas.

En los últimos 10 años, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Violencia abrió 108 carpetas de investigación por discriminación de orientación sexual y 77 por identidad de género. Los establecimientos mercantiles y el trabajo fueron los espacios con más casos.

EN EL mundo hay más de 30 ciudades amigables con la comunidad LGBTQ+, entre ellas, la CdMx | Foto: Gloria López /El Sol de México

El sitio, ubicada en la calle Puebla 94, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, no discrimina a nadie, pero su objetivo es ser un espacio para las personas queer, es decir, aquellas personas que no se identifican como hombre o mujer y no se identifican con algún género en particular.

“Queer es un toque de anarquía, entonces queremos que este espacio no solamente sea para la gente cisgénero o para gays, queremos que sea para todos los otros espectros de la comunidad, que no siempre tienen tanta atención”, dijo Voulgueris en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ que es hoy.

La Casa Revuelta Queer quiere sumarse a causas con organizaciones civiles y colectivos para ayudar a personas de la comunidad LGBTQ+, con centros de acopios, donativos o acoger a quienes más lo necesiten.