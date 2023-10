Polanco estrena estación de recarga para autos eléctricos

La llegada de la estación de recarga de autos eléctricos (electrolinera) a la calle Petrarca, en Polanco, orilló a la empresa VEMO a renovar la red eléctrica de esta colonia de la alcaldía Miguel Hidalgo.

VEMO estrenó este año la primera electrolinera en la Ciudad de México en la que cualquier auto eléctrico, sea de su flota o no, puede recargarse. A la compañía le tomó seis meses de trabajos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la alcaldía para poner en marcha de la estación con 13 cargadores.

“Renovamos parte del sistema eléctrico de Polanco, no solamente es algo que nos benefició a nosotros sino a los usuarios de toda esta colonia.

“Metimos equipos más robustos a través de la CFE que hicieron que esta red fuera más robusta para el suministro de energía”, dijo el director de infraestructura de recarga de la empresa, Germán García Vilches, a El Sol de México.

Vía transparencia, la Comisión Federal de Electricidad informó a este diario que a nivel nacional tiene formalizadas mil 426 solicitudes de servicio de energía eléctrica para estaciones de recarga para autos eléctricos e híbridos-enchufables.

Según su Registro Nacional de Electrolineras, la ciudad concentra la mayoría, con 273, le siguen Jalisco con 126; Nuevo León con 102; y Estado de México con 97.

“Ubicamos el predio y con eso hicimos una solicitud de energía ante la CFE. Nosotros le indicamos la capacidad que vamos a estar requiriendo y la CFE nos dice si es viable o no el proyecto (...), también tuvimos que pasar por permisos de construcción de la alcaldía para ejecutar una obra en vía pública y al interior.

“Lo que hicimos fue robustecer los equipos (de CFE) de 70 años, más o menos. Yo vi las instalaciones, yo estuve aquí durante la obra, eran viejas y las robustecimos con equipos nuevos. Eso no solamente ayuda a nuestra troncal sino a todas las otras que van a distribuirse a Mariano Escobedo, Homero, Horacio u otras zonas”, agregó García Vilches.

VEMO también proyecta la instalación de los primeros seis puntos estratégicos de carga para facilitar los traslados de vehículos eléctricos en las principales carreteras que conectan a la Ciudad de México y así reducir la "ansiedad de rango", es decir, hasta dónde llega el auto con la carga.

“Tenemos la esperanza de que esto va a crecer, pero creo que este tipo de soluciones donde estamos poniendo la infraestructura de recarga para el acceso al público es el camino para acelerar esta transición y no esperar a que el mercado, solito, eventualmente llegue con soluciones independientes.

“¿Por qué hay siempre una ansiedad de rango? Porque no hay carga, pero tampoco nadie pone la infraestructura, porque no hay demanda y con nuestro modelo estamos atendiendo esta problemática en ausencia de incentivos fuertes que no los vemos hoy y no sabemos cuándo vamos a llegar”, agregó el cofundador y director general de VEMO, Roberto Rocha.

Flota vehicular

Como informó este diario el lunes, el número de autos eléctricos e híbridos que emplacaron en la capital aumentó más de 300 por ciento en los últimos cinco años.

Además de la instalación de electrolineras, la CFE también instala a domicilio un segundo medidor para facturar exclusivamente lo que consume el auto sin afectar la tarifa doméstica de electricidad.

De acuerdo con la Asociación Méxicana de la Industria Automotriz, el porcentaje de utilización de carga en México durante 2023 se concentró en los hogares y según su plan de Recomendaciones para una Política Nacional de Electromovilidad, 71. 3 por ciento lo hace en estaciones residenciales y el resto en públicas.

La Ciudad de México tiene el mayor número de instalaciones domésticas en el país. Hasta el 4 de octubre la CFE instaló mil 352 medidores independientes, 16 en Guadalajara y siete en Monterrey.