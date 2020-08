Sheinbaum alista reporte sobre prevención y atención a la violencia de género

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que presentará un reporte de los avances que hay sobre la prevención y atención a la violencia contra las mujeres, a propósito de que en la marcha feminista del domingo acusaron que no había avances contundentes.

Platicó que hace poco tuvo una reunión, por ejemplo, con las mujeres abogadas (una nueva atención en su gobierno para acompañar a las denunciantes) y que el trabajo que realizan en los Ministerios Públicos ha sido muy importante.

“Y los 11 puntos… 12, después se incorporó uno más de la Alerta de Género, en algunos casos hay avances significativos. En otros hay menores avances, pero se está trabajando en ello. Igual comentar que siempre estuvo la puerta abierta para platicar con distintos grupos, organizaciones civiles, mujeres y siempre va a estar la puerta abierta”, aseguró.

En referencia a la marcha que se vivió el domingo donde hubo manifestantes golpeadas por policías y una reportera fue agredida por las protestantes, reiteró el llamado a que las manifestaciones se hagan de forma pacífica y que es importante también no agredir a las mujeres dentro de estos eventos.

“A las mujeres policías, a las reporteras porque hay cosas que yo la verdad no entiendo y es agresión de mujeres, que actúan en contra de la violencia hacia la mujer, agrediendo a mujeres como las mujeres reporteras. Entonces yo creo que hay que ser consecuente en todo, en toda la política pública, pero también en la actuación personal”, dijo.

Agregó: “Es la defensa de las mujeres, de todas las mujeres porque no por ser reportera no se sufre la violencia o no por ser una mujer policía no se sufre la violencia. Yo creo que las manifestaciones de violencia de mujeres violentando mujeres pues no ayudan al trabajo de conciencia y educación de toda la población, de toda la sociedad en relación a la erradicación de la violencia de género”.

Exhortó a las manifestantes agredidas a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia para que se investigue si hubo o no acciones negativas del grupo de las Ateneas (mujeres policías).

“Nuestro compromiso de erradicar la violencia de género en la Ciudad de México sigue en pie y vamos a trabajar por ello, pero creo que entre todos y todas tenemos que seguir trabajando también”, expuso.

Sheinbaum Pardo reconoció que el protocolo de atención a las marchas tiene que irse perfeccionando en coordinación de las instituciones de Gobierno, mismo que entró en operación formalmente este domingo.

