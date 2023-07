Vigilarán estructura de L12 del Metro en sismos

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, informó que la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro será monitoreada en tiempo real antes, durante y después de un sismo.

Durante la reapertura de cinco estaciones más de la Línea Dorada, el funcionario destacó la instalación de 19 equipos especiales para que, luego de un sismo, sean conocidas las propiedades de la estructura y determinar si puede o no operar.

"Es la primera línea con esta característica, que tiene esta instrumentación. Son 19 instrumentos instalados y estarán operando en tiempo continuo y que darán información en tiempo real", precisó.

Los deformímetros ayudan a evaluar desplazamientos o patrones de grietas, por ejemplo; los inclinómetros permiten conocer la orientación o rotación en una estructura; los acelerógrafos registran las aceleraciones y movimientos del suelo.

"Posterior a un sismo podemos saber las propiedades que tiene la estructura y, a partir de eso, saber si está en condiciones de operación, entre otras cosas", agregó Esteva Medina.

Las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente, de esta línea, volvieron a dar servicio ayer luego de que toda la línea cerrara tras el colapso del tramo elevado ocurrido en mayo de 2021.

El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó la apertura de este tramo para beneficiar a cerca de 200 mil personas diarias en toda la ruta. Aseguró que las seis estaciones restantes abrirán a finales de 2023.

El director del Metro, Guillermo Calderón, resaltó el correcto funcionamiento de vías y trenes, así como de escaleras eléctricas, elevadores e iluminación.

Usuarios como Ana aún consideran peligroso viajar en la Línea 12 del Metro, luego del incidente de 2021 que cobró la vida de 27 personas, pero aseguran que es necesario porque disminuye los tiempos de traslado.

“Tardaba mucho en llegar a mi destino, era mucha pérdida de tiempo. Ahora con el Metro me ahorro unos 20 minutos. Me siento más o menos segura, pero no tenemos de otra”, dijo Ana.