¿Te gusta el box?, te decimos fecha y lugar de la segunda clase masiva

El sábado 17 de junio tendrá la segunda Clase Masiva de Box en el Zócalo de la Ciudad de México con la asistencia esperada de al menos 15 mil personas, para defender el récord impuesto el año pasado, dio a conocer Javier Hidalgo Ponce, director general del Instituto del Deporte local.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario adelantó que esta ocasión habrá atención especial a la participación de familias y el objetivo es promover la práctica de ese deporte en la capital del país.

De momento, los organizadores, entre ellos Víctor Silva, subdirector del Consejo Mundial de Boxeo, no dieron a conocer la presencia de figuras internacionales del pugilato, aunque mencionaron la posibilidad de que asistan Erick “El Terrible” Morales y Mauricio Sulaimán, titular de esa agrupación.

“La idea es que la gente se divierta y no ponerles un grado grande de dificultad, porque entonces no va a ser así; la cuestión es que el papá pueda estar con el hijo y hacerlo, el hijo pueda manoplear al papá y hacer esta cuestión de forma muy divertida, por eso lleva al principio la base de la explicación de los golpes, para acercar a quien no sea aficionado al boxeo, pueda entender qué se le está pidiendo en el momento que se le pida un gancho y puedan hacerlo de forma muy divertida”, agregó el representante de ese organismo.

De esta manera, los asistentes a la clase masiva tendrán la posibilidad de asistir previamente a entrenamientos en las alcaldías y en los pilares y, a diferencia del año anterior, habrá clases masivas de box simultáneas en otras entidades.

Por lo pronto ya manifestaron interés Baja California e Hidalgo, donde “El Terrible” Morales y “El Pipino” Cuevas están cargo de los organismo del deporte de esas entidades.

Antes de la sesión en el Zócalo capitalino, tendrán lugar ejercicios preparatorios en Iztapalapa, Monumento a la Revolución, la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, Xochimilco, Tláhuac y plazas del Centro Histórico.

Finalmente, el funcionario dio a conocer que también participarán los alumnos de algunas escuelas, también las personas privadas de su libertad de algunos reclusorios y en los estados para que, a esa fecha y hora, el 17 de junio a las 08:00 de la mañana, ocurra esta Clase Masiva de Box en distintos lugares del país y ya después hasta del mundo.