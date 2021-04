De crearse cooperativas para el cobro de agua, habrá reparto de utilidades: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que de aceptarse, los empleados de las concesionarias que se encargan del cobro de agua, la creación de las cooperativas no les quitará derechos laborales, al contrario, pues tendrán reparto de utilidades.

El Sol de México publicó que el Sistema de Aguas (Sacmex) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo están ofreciendo a los mil 500 trabajadores, que pertenecen a cuatro empresas (Veolia, Agua de México, IACMEX y TECSA) que perderán su concesión el 31 de mayo del 2021, la creación de cooperativas a través del programa FOCOFESS 2021.

CDMX Sacmex propone crear cooperativas para el cobro de agua

La mandataria explicó que es una opción que les está ofreciendo el Sistema de Aguas, pero se les está preguntando, ya que no es una obligación que acepten esta propuesta hecha por su administración.

“Si es que así lo determinan (los empleados), el convertirse en una cooperativa no les quita derechos laborales, al contrario, si eras parte de una cooperativa tienen derechos laborales e incluso en el reparto de utilidades, entonces, son opciones que se están viendo a partir del retiro de las concesiones”, resaltó.

Después que los mismos trabajadores están solicitando a la Jefa de Gobierno seguir con los contratos hasta diciembre, contestó que no es posible y que el presupuesto existe y por ello se les da estas opciones para no no dejarlos sin empleo.

“Esas son las opciones que estamos ofreciendo a los trabajadores de estas empresas, pero la opción de volver a tener las concesiones esas sí ya no existen, esa es una decisión tomada y tiene que ver con dos temas, uno es el propio ahorro de recursos, porque hemos hecho la estimación que inclusive con todos los trabajadores y con sus prestaciones sociales la reducción del monto de las contrataciones sería mucho menor operado por la Tesorería y el Sistema de Agua, y eso nos permitiría modernizar el sistema de medición de la ciudad”, subrayó.

Agregó que este año, el 31 de mayo, ya se acaban las concesiones y es el momento de cancelarlas, porque ya no se podría hacer después.

Al ser cuestionada sobre qué otras opciones les van a presentar a los trabajadores, respondió que ya se va a informar con todo detalle más adelante, pues lo están trabajando la Secretaría de Finanzas y Sacmex, pero garantizó que los mil 500 empleados no se quedarán sin empleo.

Al terminar con estas concesiones, dijo la jefa de Gobierno, habrá un ahorro para la ciudad de 469 millones de pesos en año y medio.

El Gobierno capitalino cobrará directamente a dos millones 203 mil usuarios, trabajo que hicieron durante 27 años las empresas mencionadas.