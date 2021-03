Intensamente | Juan Zepeda quiere ir (otra vez) por Neza

A simple vista, Juan Zepeda Hernández luce como otro político convencional, que camina por los pasillos del Senado, ataviado con camisa y corbata. Por dentro, sigue teniendo mucho del chavo metalero que toda su vida ha recorrido las calles de Ciudad Neza, municipio del cual fue presidente municipal de 2013 a 2015.

Ahora que quiere volver a gobernar ese municipio, platicamos con él acerca del ambiente que se vive en esa demarcación, pero también de la comida y de la música que creció escuchando en ese barrio. Sigue siendo metalero, nos cuenta, aunque no le hace el feo a una cumbia o una salsa.

¿Cómo está todo en Ciudad Neza?

Bien, tú sabes que nací por acá, recorro de manera cotidiana, todo bien, salvo que esta crisis de la pandemia nos ha sumergido en un drama de contagios y de muerte, de pérdidas de seres queridos, fuera de eso pues con las mismas adversidades de un municipio que además es en el país el más densamente poblado a nivel Latinoamérica; yo creo que solo nos superan las favelas brasileñas, pero es un municipio muy bello, con retos todavía por superar pero que yo quiero mucho, que a mí es mi identidad donde quiera que voy presumo el orgullo que significa el ser de Nezahualcóyotl, de mi Nezota.

¿Pero lo recorres a pie?

Sí, claro. Hay que salir a la tienda, a las tortillas, al mercado, lo cual de manera cotidiana hago y que además, aquí en Neza de repente, como es un mosaico cultural de toda la república porque encuentras oriundos de cada uno de los estados… he encontrado aquí en Neza gente de Tamaulipas, de Sonora, de Chihuahua, de Baja California y de Baja California Sur, de Yucatán, he de decir, de todo, de todo el país, entonces de repente tienes toda la oferta culinaria aquí, desde unos buenos esquites preparados con recetas de Puebla o de San Luis, hasta las auténticas recetas chilangas. Yo vivo cerca del mercado de la colonia Maravillas, que es una romería y el día que se te antoje ir, a la hora que sea encuentras cualquier antojito. Además, contra la fama que se le hizo a Neza, es muy seguro ¿eh? Aquí entre vecinos nos cuidamos mucho.

El legislador dice que Metallica es una de sus bandas favoritas / Foto: Cortesía Juan Zepeda

Ahora que hablabas de Las Maravillas, sería quizá un lugar que tú recomendarías para la gente que a lo mejor se dé una vuelta por Neza y diga “pues a dónde voy a comer y qué puedo visitar algo rico?” etcétera.

Sí, ahí en Las Maravillas yo les recomiendo una marisquería que se llama Los Cocos; no vas a encontrar mejor sabor en mariscos que ahí, solo hay que tener un poquito de paciencia porque regularmente hay gente, pero el servicio es muy rápido y la calidad de la comida es excelente, y a un precio que no te lo vas a creer, totalmente accesible. Ahí mismo, más adelante, hay un puesto de birria jalisciense que también, olvídate, es mejor que cualquier birriería que conozcamos de la Ciudad de México.

Siempre te has dejado ver como alguien sencilla, cercano y además rockero, que creo que es algo que también debe producir mucha empatía con la gente.

Sí, aquí en Nezahualcóyotl, y particularmente donde vivo, yo vivo en la colonia Estado de México, desde los setentas y ochentas escuchábamos mucho rock, desde los clásicos: Beatles, Doors, Rolling Stones, y después empezaron a surgir los sonideros que amenizaban las fiestas o que tocaban en algunos lugares, entonces ahí íbamos a bailar y escuchábamos a bandas como Nazareth, Status Quo o los Ramones, y así le fuimos agarrando gusto al rock, nos vestíamos bien rockeros, con tenis Converse pantalón de cuero y el cabello peinado a la Sid Vicious… Ya luego a mediados de los ochentas, de repente mi hermano, que es mucho más metalero que yo, puso el casete de Master of Puppets, de Metallica y para mí fue una gran impresión… algo que me impresionó mucho y por lo que empecé a explorar más el metal, el trash, y a otras bandas como Exodus, Megadeth, Anthrax, Slayer, todo eso… Y bueno, pues muchos de mis grandes amigos son rockeros, porque eso te da identidad en el barrio, aunque tampoco he negado que luego te vas volviendo más ecléctico… después de un tiempo ya le agarré el gusto también a Caifanes, a toda la onda del rock en español, al rock urbano… Y hoy estoy abierto a cualquier tipo de música, aunque sigue siendo mi preferido el metal, pero pues de repente hasta unas buenas cumbias o salsas, ¿no? A veces para mí es incómodo que llego a algunos lugares y que, aunque a ellos no les gusta, me ponen metal y digo: ¡no, pongan la música que a ustedes les gusta! No se sientan obligados a poner lo que a mí me gusta (risas)

Foto: Cortesía Juan Zepeda

¿Tocas algún instrumento? Porque también te hemos visto en algunos escenario echando el palomazo con algunas bandas.

Sí, desde chavos acá nos agarrábamos la guitarra, de manera lírica, sin ir a la escuela; mi hermano sabe tocar muy bien la batería, incluso él tiene su grupo, solo para echarse sus palomazos el fin de semana y todo, pero en mi caso solo toco la guitarra de acompañamiento, no soy un Yngwie Malmsteen ni un Jimmy Page, solo le rasgueo, como para estar pasándola chido…

Se viene un nuevo periodo electoral, en el que tú buscarás repetir como presidente municipal en Neza.

Así es. Ahorita como apenas estamos con las precandidatura, no puedo hablar de propuestas ni llamar al voto, pero ya hubo un antecedente, cuando tuve la fortuna de estar al frente del municipio, y en ese momento, como Neza se encontraba entre los municipios más inseguros y violentos del país, entonces empezamos una política muy decidida e integral para reducir los índices de inseguridad, con más de 40 acciones integrales que empezaron por acercar la policía al vecino, y creamos la policía vecinal de proximidad, algo que hasta la fecha se mantiene y que ya se copió en otros estados y municipios. También alumbramos el municipio en su totalidad, recuperamos espacios públicos, y pusimos en actividad el helicóptero en esta zona, además de más de 40 casetas de vigilancia en los cruceros más peligrosos, botones de pánico… Fueron más de 40 acciones que emprendimos, y dimos muy buenos resultados de manera que al final habíamos ya logrado reducir en más del 70% los índices delictivos que tenía el municipio, con un modelo de policía que ganó premios, y sé que se puede seguir haciendo mucho, por lo cual estoy muy entusiasmado de que en su momento pueda participar nuevamente.

Bueno, si la gente de Neza coincide contigo en ese balance positivo, supongo que lo dirán en las urnas.

Sí, yo estoy muy optimista, porque recorro estas calles y la gente se acerca, saluda, te pide una foto, y te expresan su apoyo, porque la gente es muy clara en Neza, muy neta, y cuando tú no haces bien las cosas, también te lo reclaman. Pero es gente que me reconoce, porque perciben cuando alguien da resultados, porque ni siquiera es un tema de recursos económicos, eh? En 2013, cuando yo asumí el gobierno municipal, la verdad es que no teníamos recursos en los primeros meses, pero salíamos a barrerles las calles a los vecinos, a podarles sus árboles, a pintarles sus guarniciones, a platicar con ellos sobre su problemática, llevar la policía, que estuvieran a un lado de ellos… Porque escucho a muchos presidentes municipales poner la excusa de que no tienen dinero y claro, es una realidad: hoy los municipios están muy abandonados, pero cuando tienes voluntad, hasta con esas sencillas acciones le demuestras al vecino que quieres de verdad venir a chambear

Foto: Cortesía Juan Zepeda

Siendo honestos, ¿qué tan ciudadano es el Movimiento Ciudadano?

Mucho, fíjate que hoy a partir de esta polarización que existe en el país, optamos por darle a los ciudadanos una opción distinta, una tercera vía donde le estamos apostando a los perfiles más ciudadanos, más de tierra, más de personajes que han dado resultados, que son rostros jóvenes y que son una alternativa. En su momento, nuestra campaña no será en absoluto de confrontación, ni de división, porque al final del día somos mexicanos que tenemos los mismos derechos y que hablamos el mismo idioma…

Aunque como parte de abrir los partidos a la ciudadanía, caen en esa estrategia de reclutar a personajes famosos, y eso no siempre lo ve bien la gente

Sí, mira: el congreso, y particularmente la Cámara de Diputados, tiene por excelencia la connotación de representación popular, se dice que la cámara de diputados representa al pueblo, así está marcado en la Constitución. Y bueno, nuestra sociedad es un mosaico diverso de todas las actividades: deportistas, artistas, profesionistas, ciudadanos, indígenas, mujeres, diversidad sexual, etcétera. ¿Por qué Movimiento Ciudadano se tendría que cerrar a la posibilidad de abrirle las puertas a quienes representan a otros sectores? Al final del día ellos son voces de sectores que no están representados en esa nomenclatura política, entonces lo que tenemos que hacer es abrir el partido a auténticos representantes ciudadanos y a cuadros ciudadanos que, aunque no tengan la experiencia política pues para que representan a nuestra sociedad… yo creo que también es necesario que paulatinamente la sociedad vaya ganando esos espacios dentro de los partidos.

